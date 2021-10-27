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  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
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Producție oprită

BASS+Căşti cu microfon

SHL3175WT/00

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru
Simte-l. BASS+
Căştile Philips BASS+ conferă muzicii un sunet de bas puternic şi dinamic. Oferind bas puternic, antrenant într-un pachet solid şi elegant, aceste căşti cu ataşare pe ureche sunt create pentru cei care au nevoie de mai mult bas fără greutate suplimentară.
Vezi toate beneficiile

Simte-l. BASS+

  • Parte posterioară închisă/drivere 40 mm

  • Cu ataşare pe ureche

  • Pernuţe moi pentru urechi

  • Pliere compactă

Difuzoare de 40 mm din neodim

Difuzoare de 40 mm din neodim

Difuzoare de 40 mm din neodim care produc bas puternic şi îndrăzneţ

Bas puternic şi îndrăzneţ pe care îl poţi simţi

Bas puternic şi îndrăzneţ pe care îl poţi simţi

Bas puternic pentru o plăcere de audiţie sporită. Nu lăsa designul elegant să te păcălească, deoarece orificiile pentru bas şi driverele reglate special produc frecvenţe ultrajoase care conferă căştilor sunetul inconfundabil Bass+. Volumul acustic separat este folosit pentru a asigura o performanţă extrem de consecventă a basului în fiecare producţie.

Se poate plia pentru a fi mai uşor de depozitat şi de transportat

Se poate plia pentru a fi mai uşor de depozitat şi de transportat

Designul unic cu pliere compactă îţi oferă cea mai bună experienţă în mişcare. Căştile pot să fie pliate fie plat, fie compact pentru portabilitate şi depozitare uşoare.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

27/10/2021

Magyarország

Magyarország

Ez profi!

Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.

Avantaje

Kiváló termék, ahogy ismertettem.

Dezavantaje

Nincs ilyen.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

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