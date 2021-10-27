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Producție oprită
SHL3175BK/00
Parte posterioară închisă/drivere 40 mm
Cu ataşare pe ureche
Pernuţe moi pentru urechi
Pliere compactă
Difuzoare de 40 mm din neodim care produc bas puternic şi îndrăzneţ
Bas puternic pentru o plăcere de audiţie sporită. Nu lăsa designul elegant să te păcălească, deoarece orificiile pentru bas şi driverele reglate special produc frecvenţe ultrajoase care conferă căştilor sunetul inconfundabil Bass+. Volumul acustic separat este folosit pentru a asigura o performanţă extrem de consecventă a basului în fiecare producţie.
Designul unic cu pliere compactă îţi oferă cea mai bună experienţă în mişcare. Căştile pot să fie pliate fie plat, fie compact pentru portabilitate şi depozitare uşoare.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
hgabor84
27/10/2021
Magyarország
Ez profi!
Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.
Avantaje
Kiváló termék, ahogy ismertettem.
Dezavantaje
Nincs ilyen.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal