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  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
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Producție oprită

Căşti cu microfon

SHL3075WT/00

4.9
| (7) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Albastru
Albastru
Negru
Negru
Roşu
Roşu
Simte-l. BASS+
Căştile Philips BASS+ conferă muzicii un sunet de bas puternic şi dinamic. Oferind un bas puternic, antrenant într-un pachet compact şi elegant, aceste căşti sunt create pentru cei care au nevoie de mai mult bas fără greutate suplimentară.
Vezi toate beneficiile

Simte-l. BASS+

  • Difuzoare de 32 mm/design închis

  • Supraauriculare

  • Pernuţe moi pentru urechi

  • Pliere

Drivere de difuzoare de 32 mm

Drivere de difuzoare de 32 mm

Căştile BASS+ dispun de drivere de difuzoare de 32 mm care produc bas puternic, antrenant.

Concepute pentru o potrivire optimă

Concepute pentru o potrivire optimă

Concepute pentru o potrivire optimă, căştile BASS+ dispun de cupe pivotante şi bandă de cap reglabilă pentru a asigura o potrivire excelentă pentru toţi utilizatorii.

Bas puternic şi îndrăzneţ pe care îl poţi simţi

Bas puternic şi îndrăzneţ pe care îl poţi simţi

Este un bas puternic şi impresionant care îţi permite să simţi cu adevărat fiecare ritm. Nu lăsa designul elegant să te păcălească – driverele reglate special şi orificiile pentru bas produc frecvenţe finale ultrajoase pentru a crea o semnătură unică de sunet BASS+.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

7

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

09/01/2020

România

România

Cumpărător verificat

sunt raiul urechilor

Au un design superb, arata foarte frumos, au sunete desprinse din rai, parca redescopar muzica si sunetele cu aceste casti. Au un bas profund, ca de discoteca. Sunt rezistente, le-am scapat pe jos si am tras din greseala de fir de multe ori , dar au ramas intacte. Recomand tuturor aceste casti.

Avantaje

Totul e la superlativ: sunet extraordinar, bas profund, calitate exceptionala, design superb.

Dezavantaje

Stau strans pe urechi, si ma dor urechile dupa 1-2 ore de purtare.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3075BK Căşti cu microfon

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3075BK Căşti cu microfon

23/04/2020

Polska

Polska

Polecam!

Bardzo dobra jakość dźwięku. Słuchawki godne polecenia

Avantaje

Jakość dźwięku Wygoda użytkowania

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

26/11/2017

Polska

Polska

Rewelacyjne!

Super słuchawki za rozsądną cenę. Baszta jest rewelacyjny i mocno odczuwalny. Można nosić je kilka godzin, ponieważ są bardzo wygodne. Gorąco polecam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

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