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Producție oprită
SHL3075BK/00
Difuzoare de 32 mm/design închis
Supraauriculare
Pernuţe moi pentru urechi
Pliere
Căştile BASS+ dispun de drivere de difuzoare de 32 mm care produc bas puternic, antrenant.
Concepute pentru o potrivire optimă, căştile BASS+ dispun de cupe pivotante şi bandă de cap reglabilă pentru a asigura o potrivire excelentă pentru toţi utilizatorii.
Este un bas puternic şi impresionant care îţi permite să simţi cu adevărat fiecare ritm. Nu lăsa designul elegant să te păcălească – driverele reglate special şi orificiile pentru bas produc frecvenţe finale ultrajoase pentru a crea o semnătură unică de sunet BASS+.
4.9
din 5
7
Recenzii
100%
recomandă acest produs
marian r
09/01/2020
România
Cumpărător verificat
sunt raiul urechilor
Au un design superb, arata foarte frumos, au sunete desprinse din rai, parca redescopar muzica si sunetele cu aceste casti. Au un bas profund, ca de discoteca. Sunt rezistente, le-am scapat pe jos si am tras din greseala de fir de multe ori , dar au ramas intacte. Recomand tuturor aceste casti.
Avantaje
Totul e la superlativ: sunet extraordinar, bas profund, calitate exceptionala, design superb.
Dezavantaje
Stau strans pe urechi, si ma dor urechile dupa 1-2 ore de purtare.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3075BK Căşti cu microfon
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3075BK Căşti cu microfon
ktoś123
23/04/2020
Polska
Polecam!
Bardzo dobra jakość dźwięku. Słuchawki godne polecenia
Avantaje
Jakość dźwięku Wygoda użytkowania
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
jogintiger
26/11/2017
Polska
Rewelacyjne!
Super słuchawki za rozsądną cenę. Baszta jest rewelacyjny i mocno odczuwalny. Można nosić je kilka godzin, ponieważ są bardzo wygodne. Gorąco polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem