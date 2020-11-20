Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SHE3555WT/00
Difuzoare de 8,6 mm/design închis
Intraauriculare
Capacele auriculare sunt disponibile în 2 mărimi pentru o potrivire personalizată şi perfectă.
Microfonul încorporat îţi permite să treci uşor de la ascultarea muzicii la preluarea de apeluri, astfel încât vei fi mereu conectat.
Căştile intraauriculare Philips Vibes găzduiesc difuzoare eficiente într-un design compact. Se potrivesc perfect şi redau sunet clar şi bas puternic.
4.8
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
20/11/2020
Slovensko
Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!
Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!
Avantaje
Všetko
Dezavantaje
Žiadne
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Ihor ZP
09/11/2021
Україна
Качество Филипс!
Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные
Avantaje
Качество и удобство
Dezavantaje
Не выявил
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3555RD Навушники з мікрофоном
HRISS
19/06/2020
България
Cumpărător verificat
Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!
Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!
Avantaje
Малки и компактни
Dezavantaje
Няма
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3555WT Слушалки с микрофон
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3555WT Слушалки с микрофон