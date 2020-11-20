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  • Ritmuri puternice, bas antrenant
  • Ritmuri puternice, bas antrenant

Producție oprită

Căşti cu microfon

SHE3555WT/00

4.8
| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru
Ritmuri puternice, bas antrenant
Căştile intraauriculare de dimensiuni foarte mici, cu bas puternic Philips Beamers dispun de tuburi ovale pentru confort.
Vezi toate beneficiile

Design compact

Ritmuri puternice, bas antrenant

  • Difuzoare de 8,6 mm/design închis

  • Intraauriculare

2 capace din cauciuc, interschimbabile, oferă fixare optimă

Capacele auriculare sunt disponibile în 2 mărimi pentru o potrivire personalizată şi perfectă.

Cu microfonul încorporat poţi comuta între ascultarea muzicii şi apeluri

Microfonul încorporat îţi permite să treci uşor de la ascultarea muzicii la preluarea de apeluri, astfel încât vei fi mereu conectat.

Bas puternic şi sunet clar cu ajutorul difuzoarelor eficiente

Căştile intraauriculare Philips Vibes găzduiesc difuzoare eficiente într-un design compact. Se potrivesc perfect şi redau sunet clar şi bas puternic.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

20/11/2020

Slovensko

Slovensko

Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!

Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!

Avantaje

Všetko

Dezavantaje

Žiadne

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

09/11/2021

Україна

Україна

Качество Филипс!

Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные

Avantaje

Качество и удобство

Dezavantaje

Не выявил

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3555RD Навушники з мікрофоном

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3555RD Навушники з мікрофоном

19/06/2020

България

България

Cumpărător verificat

Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!

Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!

Avantaje

Малки и компактни

Dezavantaje

Няма

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3555WT Слушалки с микрофон

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3555WT Слушалки с микрофон

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