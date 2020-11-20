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Producție oprită
SHE3555BK/00
Ritmuri puternice, bas antrenant
Căştile intraauriculare de dimensiuni foarte mici, cu bas puternic Philips Beamers dispun de tuburi ovale pentru confort.
Difuzoare de 8,6 mm/design închis
Intraauriculare
Un tub sonor oval asigură o fixare ergonomică şi confortabilă la forma urechii.
Microfonul încorporat îţi permite să treci uşor de la ascultarea muzicii la preluarea de apeluri, astfel încât vei fi mereu conectat.
Căştile intraauriculare Philips Vibes găzduiesc difuzoare eficiente într-un design compact. Se potrivesc perfect şi redau sunet clar şi bas puternic.
4.8
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
20/11/2020
Slovensko
Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!
Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!
Avantaje
Všetko
Dezavantaje
Žiadne
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Data utilizării 2019-10-20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Data utilizării 2019-10-20
Ihor ZP
09/11/2021
Україна
Качество Филипс!
Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные
Avantaje
Качество и удобство
Dezavantaje
Не выявил
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Data utilizării 2021-10-09
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Data utilizării 2021-10-09
HRISS
19/06/2020
България
Cumpărător verificat
Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!
Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!
Avantaje
Малки и компактни
Dezavantaje
Няма
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3555WT Слушалки с микрофон
Data utilizării 2019-05-19
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3555WT Слушалки с микрофон
Data utilizării 2019-05-19