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  • Ritmuri puternice, bas antrenant
  • Ritmuri puternice, bas antrenant

Producție oprită

Căşti

SHE3550WT/00

4
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Albastru
Albastru
Negru
Negru
Ritmuri puternice, bas antrenant
Căştile intraauriculare de dimensiuni foarte mici, cu bas puternic Philips MyJam Beamers dispun de tuburi ovale pentru confort.
Vezi toate beneficiile

Design compact

Ritmuri puternice, bas antrenant

  • Difuzoare de 8,6 mm/design închis

  • Intraauriculare

2 capace din cauciuc, interschimbabile, oferă fixare optimă

Capacele auriculare sunt disponibile în 2 mărimi pentru o potrivire personalizată şi perfectă.

Bas puternic şi sunet clar cu ajutorul driverelor eficiente

Căştile intraauriculare Philips Vibes găzduiesc drivere eficiente într-un design compact. Se potrivesc perfect şi redau sunet clar şi bas puternic.

Tubul sonor oval asigură o fixare ergonomică, confortabilă

Un tub sonor oval asigură o fixare ergonomică şi confortabilă la forma urechii.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Slušalice za svaki dan

Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.

Avantaje

Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine

Dezavantaje

Nema mikrofona

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3550WT Slušalice

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3550WT Slušalice

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