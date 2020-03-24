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Producție oprită
SHE3550BL/00
Difuzoare de 8,6 mm/design închis
Intraauriculare
Capacele auriculare sunt disponibile în 2 mărimi pentru o potrivire personalizată şi perfectă.
Căştile intraauriculare Philips Vibes găzduiesc drivere eficiente într-un design compact. Se potrivesc perfect şi redau sunet clar şi bas puternic.
Un tub sonor oval asigură o fixare ergonomică şi confortabilă la forma urechii.
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Slušalice za svaki dan
Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.
Avantaje
Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine
Dezavantaje
Nema mikrofona
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3550WT Slušalice
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3550WT Slušalice