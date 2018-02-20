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Producție oprită
SHE1455WT/10
Bas dinamic
Difuzoare pentru bas dinamic şi sunet clar.
Intraauriculare
Negru
Având la dispoziţie 3 pernuţe interschimbabile cu dimensiuni de la mici la mari, va exista cu siguranţă o pereche care să facă aceste căşti Philips să se fixeze perfect în urechea dvs.
Difuzoarele foarte mici ale acestor căşti Philips se fixează confortabil în ureche şi, graţie potrivirii excepţionale, zgomotele exterioare sunt eliminate, pentru o experienţă audio de mare intensitate.
Pentru a extinde durata de viaţă a produsului, cauciucul moale dintre căşti şi cablu protejează cablul împotriva deteriorării prin îndoire repetată.
1.0
din 5
1
Recenzie
Cos30
20/02/2018
România
Jalnic
Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.
Acest review a fost făcut pentru SHE1455BK Căşti intraauriculare
Acest review a fost făcut pentru SHE1455BK Căşti intraauriculare