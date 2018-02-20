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Producție oprită

Căşti intraauriculare

SHE1455BK/10

1

| (1) Recenzie

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru

Bas dinamic

Difuzoare pentru bas dinamic şi sunet clar.

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Redaţi muzică şi vorbiţi

Bas dinamic

  • Intraauriculare

  • Negru

Sistemul de rulare a cablului cauciucat îmbunătăţeşte durabilitatea

Pentru a extinde durata de viaţă a produsului, cauciucul moale dintre căşti şi cablu protejează cablul împotriva deteriorării prin îndoire repetată.

Cablu de 1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior

Cablul care vă permite să purtaţi playerul aşa cum doriţi.

Etanşare perfectă în ureche blochează zgomotele exterioare

Difuzoarele foarte mici ale acestor căşti Philips se fixează confortabil în ureche şi, graţie potrivirii excepţionale, zgomotele exterioare sunt eliminate, pentru o experienţă audio de mare intensitate.

Specificaţii tehnice

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1.0

din 5

1

Recenzie

5
4
3
2

20/02/2018

România

România

Jalnic

Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.

Acest review a fost făcut pentru SHE1455BK Căşti intraauriculare

Acest review a fost făcut pentru SHE1455BK Căşti intraauriculare

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