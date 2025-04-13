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  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
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  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit

SH71Capete de bărbierit de schimb

SH71/50

4.8
| (44) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului de bărbierit şi revino la o performanţă de 100%.
Vezi toate beneficiile
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Shaver series 7000
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Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

S5884/50

Pentru o performanţă de 100%, schimbă capetele la fiecare 2 ani

Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit

  • Lame SteelPrecision

  • Se potriveşte seriei S7000

  • Se potriveşte cu S5000 cu forme angulare

  • Se potriveşte seriei 500

  • Nu se potriveşte pe S5000 cu forme rotunjite

Performanţă mai bună de tăiere la fiecare mişcare

Puternice şi totuşi delicate, cele 45 de lame SteelPrecision cu ascuţire automată ale acestui aparat de bărbierit Philips efectuează până la 90.000 de acţiuni de tăiere pe minut, tăind mai multe fire la o singură trecere pentru un bărbierit precis şi confortabil.

Pentru aparatele de bărbierit seriile 5000 şi 6000 cu forme angulare nerotunjite şi seriile 7000 şi 500

Pentru aparatele de bărbierit seriile 5000 şi 6000 cu forme angulare nerotunjite şi seriile 7000 şi 500

Verifică partea din spate a mânerului aparatului de bărbierit pentru a confirma înlocuirea capului. Ai nevoie de ajutor? Vizitează philips.com/accessories

Resetează-ţi foarte simplu aparatul de bărbierit

Resetează-ţi foarte simplu aparatul de bărbierit

1. Apasă butoanele de eliberare şi detaşează suportul ce ține în poziție capetele de bărbierit. 2. Roteşte inelele de fixare şi scoate-le. 3. Scoate capetele de bărbierit şi introdu-le pe cele de schimb (adânciturile trebuie să se potrivească peste proeminenţe). 4. Pune la loc inelele şi roteşte-le în sensul acelor de ceasornic până auzi un clic. 5. Introdu la loc suportul şi închide.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.8

din 5

44

Recenzii

97%

recomandă acest produs

1

13/04/2025

România

România

Cumpărător verificat

Produsul este foarte bun

Produsul este foarte bun își face bine treaba spre deosebire de un alt produs identic dar care nu este original Philips, achiziționat pe internet.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH71 SH71/50 Capete de bărbierit de schimb

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH71 SH71/50 Capete de bărbierit de schimb

17/01/2024

România

România

Cumpărător verificat

produs bun.

Am cumparat un aparat de barbierit seria 7000,pentru sot, acum doi ani.Foarte multumiti amandoi!Un aparat silentios,lasa obrazul foarte fin, l a folosit doar pe uscat. Inca nu am schimbat rezerva,chiar daca le am achizitionat recent.Dupa 3-4 folosiri.spalam aparatul cu solutia speciala de la Philips. Foarte buna si aceea . Multumim!

Avantaje

Silentios,rapid,curat,obraz fin,posibilitate scurtare perciun

Dezavantaje

Nu ajunge la partea de foarte sub nas

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH71 SH71/50 Capete de bărbierit de schimb

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH71 SH71/50 Capete de bărbierit de schimb

20/06/2025

Magyarország

Magyarország

A termék kiváló

Nagyon jó termék, kiválóan használható, ellentétben sok más web áruházban található nem eredeti Philips-el.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH71 SH71/50 Csereborotvafejek

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH71 SH71/50 Csereborotvafejek

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Referințe

  1. în locurile destinate colectării şi reciclării