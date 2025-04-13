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S591/05
S596/06
S7886/58
S5885/35
S7882/55
S7885/50
S7886/55
S7887/20
S5883/10
S5884/50
Lame SteelPrecision
Se potriveşte seriei S7000
Se potriveşte cu S5000 cu forme angulare
Se potriveşte seriei 500
Nu se potriveşte pe S5000 cu forme rotunjite
Puternice şi totuşi delicate, cele 45 de lame SteelPrecision cu ascuţire automată ale acestui aparat de bărbierit Philips efectuează până la 90.000 de acţiuni de tăiere pe minut, tăind mai multe fire la o singură trecere pentru un bărbierit precis şi confortabil.
Verifică partea din spate a mânerului aparatului de bărbierit pentru a confirma înlocuirea capului. Ai nevoie de ajutor? Vizitează philips.com/accessories
1. Apasă butoanele de eliberare şi detaşează suportul ce ține în poziție capetele de bărbierit. 2. Roteşte inelele de fixare şi scoate-le. 3. Scoate capetele de bărbierit şi introdu-le pe cele de schimb (adânciturile trebuie să se potrivească peste proeminenţe). 4. Pune la loc inelele şi roteşte-le în sensul acelor de ceasornic până auzi un clic. 5. Introdu la loc suportul şi închide.
4.8
din 5
44
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Valy_M
13/04/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul este foarte bun
Produsul este foarte bun își face bine treaba spre deosebire de un alt produs identic dar care nu este original Philips, achiziționat pe internet.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH71 SH71/50 Capete de bărbierit de schimb
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH71 SH71/50 Capete de bărbierit de schimb
Lenu
17/01/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
produs bun.
Am cumparat un aparat de barbierit seria 7000,pentru sot, acum doi ani.Foarte multumiti amandoi!Un aparat silentios,lasa obrazul foarte fin, l a folosit doar pe uscat. Inca nu am schimbat rezerva,chiar daca le am achizitionat recent.Dupa 3-4 folosiri.spalam aparatul cu solutia speciala de la Philips. Foarte buna si aceea . Multumim!
Avantaje
Silentios,rapid,curat,obraz fin,posibilitate scurtare perciun
Dezavantaje
Nu ajunge la partea de foarte sub nas
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH71 SH71/50 Capete de bărbierit de schimb
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH71 SH71/50 Capete de bărbierit de schimb
Tibi12
20/06/2025
Magyarország
A termék kiváló
Nagyon jó termék, kiválóan használható, ellentétben sok más web áruházban található nem eredeti Philips-el.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH71 SH71/50 Csereborotvafejek
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH71 SH71/50 Csereborotvafejek
în locurile destinate colectării şi reciclării