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  • Bărbierit eficient*, protecţie avansată a pielii
  • Bărbierit eficient*, protecţie avansată a pielii
  • Bărbierit eficient*, protecţie avansată a pielii
  • Bărbierit eficient*, protecţie avansată a pielii
  • Bărbierit eficient*, protecţie avansată a pielii
  • Bărbierit eficient*, protecţie avansată a pielii
  • Bărbierit eficient*, protecţie avansată a pielii
  • Bărbierit eficient*, protecţie avansată a pielii
  • Bărbierit eficient*, protecţie avansată a pielii
  • Bărbierit eficient*, protecţie avansată a pielii
  • Bărbierit eficient*, protecţie avansată a pielii
  • Bărbierit eficient*, protecţie avansată a pielii

Shaver series 7000Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

S7885/50

4.7
| (781) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Bărbierit eficient*, protecţie avansată a pielii
Philips seria 7000 este conceput pentru cei care se bărbieresc zilnic şi îşi doresc un bărbierit precis şi confortabil, cu protecţie sporită a pielii. Cu tehnologie avansată SkinIQ, îţi ghidează mişcarea pentru o tehnică mai bună şi mai puţine treceri, chiar şi pe o barbă de 3 zile.
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Garanție extinsă

cu tehnologie SkinIQ

Bărbierit eficient*, protecţie avansată a pielii

  • Lame SteelPrecision

  • Capete Flexibile 360-D

  • Senzori PowerAdapt & Motion Control

  • Cartuș de curățare

  • Protecția pielii cu învelișul Nano SkinGlide

Ajută la reducerea frecării pentru o piele mai fină şi mai mult confort

Ajută la reducerea frecării pentru o piele mai fină şi mai mult confort

Între capetele aparatului de bărbierit şi piele se află un strat protector, care ajută aparatul de bărbierit să alunece mai uşor. Realizat din până la 250.000 de micro-mărgele pe centimetru pătrat, acesta îmbunătăţeşte alunecarea cu până la 30%*** pentru a reduce la minimum iritaţiile şi a facilita un bărbierit zilnic confortabil.

Tăiere precisă şi eficientă la fiecare trecere

Tăiere precisă şi eficientă la fiecare trecere

Cu până la 90.000 de acţiuni de tăiere pe minut, lamele SteelPrecision taie mai mult păr la fiecare mişcare pentru un bărbierit precis şi eficient. Cele 45 de lame de înaltă performanţă se ascut automat şi sunt fabricate în Europa pentru performanţă de tăiere fiabilă, bărbierit după bărbierit.

Te îndrumă pentru a dezvolta o tehnică mai bună, cu mai puţine treceri

Te îndrumă pentru a dezvolta o tehnică mai bună, cu mai puţine treceri

Tehnologia de detectare a mişcării urmăreşte modul în care te bărbiereşti şi te îndrumă către o mişcarea mai eficientă. După numai trei bărbieriri, majoritatea bărbaţilor au dobândit o tehnică mai bună de bărbierit cu mai puţine treceri***, contribuind la un confort sporit şi la un rezultat mai uniform în rutina zilnică.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

781

Recenzii

95%

recomandă acest produs

12/01/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs de calitate -EXCELENT-

Produsele PHILIPS in general sint de cea mai buna calitate ,nu sint la primul produs...stiu ce spun ,SHAWER 7000 este foarte bun ,nu irita fata ,bateria tine destul de mult si incarcarea foarte rapida ,intretinerea foarte usoara si este foarte usor de folosit NOTA 10+, recomant cu toata increderea ,MULTUMESC PHILIPS.

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7885/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7885/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

17/12/2025

România

România

Barbierit foarte fin si usor

Foarte bun aparat. De unde pot cumpăra un cap de barbierit pt seria 7000? Si un dispozitiv de curățarea.

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7882/55 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7882/55 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

11/12/2025

România

România

Cumpărător verificat

Un produs util

Un produs foarte bun, achiziționat din lipsa de timp, dar eficient la nevoie.

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7885/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7885/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

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Referințe

  1. comparativ cu materialul fără strat de acoperire

  2. Testat faţă de Philips Seria 3000.

  3. comparativ cu învelişul fără granule

  4. comparând resturile de după bărbierit la utilizarea lichidului de curăţare, faţă de apă în cartuş

  5. 2 ani garanţie + 3 ani prelungire la înregistrare pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare.