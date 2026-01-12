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Lame SteelPrecision
Capete Flexibile 360-D
Senzori PowerAdapt & Motion Control
Cartuș de curățare
Protecția pielii cu învelișul Nano SkinGlide
Între capetele aparatului de bărbierit şi piele se află un strat protector, care ajută aparatul de bărbierit să alunece mai uşor. Realizat din până la 250.000 de micro-mărgele pe centimetru pătrat, acesta îmbunătăţeşte alunecarea cu până la 30%*** pentru a reduce la minimum iritaţiile şi a facilita un bărbierit zilnic confortabil.
Cu până la 90.000 de acţiuni de tăiere pe minut, lamele SteelPrecision taie mai mult păr la fiecare mişcare pentru un bărbierit precis şi eficient. Cele 45 de lame de înaltă performanţă se ascut automat şi sunt fabricate în Europa pentru performanţă de tăiere fiabilă, bărbierit după bărbierit.
Tehnologia de detectare a mişcării urmăreşte modul în care te bărbiereşti şi te îndrumă către o mişcarea mai eficientă. După numai trei bărbieriri, majoritatea bărbaţilor au dobândit o tehnică mai bună de bărbierit cu mai puţine treceri***, contribuind la un confort sporit şi la un rezultat mai uniform în rutina zilnică.
4.7
din 5
781
Recenzii
95%
recomandă acest produs
12/01/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs de calitate -EXCELENT-
Produsele PHILIPS in general sint de cea mai buna calitate ,nu sint la primul produs...stiu ce spun ,SHAWER 7000 este foarte bun ,nu irita fata ,bateria tine destul de mult si incarcarea foarte rapida ,intretinerea foarte usoara si este foarte usor de folosit NOTA 10+, recomant cu toata increderea ,MULTUMESC PHILIPS.
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7885/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7885/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Mircea BH
17/12/2025
România
Barbierit foarte fin si usor
Foarte bun aparat. De unde pot cumpăra un cap de barbierit pt seria 7000? Si un dispozitiv de curățarea.
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7882/55 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7882/55 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Marian02
11/12/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs util
Un produs foarte bun, achiziționat din lipsa de timp, dar eficient la nevoie.
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7885/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7885/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
comparativ cu materialul fără strat de acoperire
Testat faţă de Philips Seria 3000.
comparativ cu învelişul fără granule
comparând resturile de după bărbierit la utilizarea lichidului de curăţare, faţă de apă în cartuş
2 ani garanţie + 3 ani prelungire la înregistrare pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare.