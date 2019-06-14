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Producție oprită
2 biberoane
4 oz/125 ml
Tetină cu debit pentru nou-născut
Peste 0 luni
Supapa noastră anti-colici este concepută pentru a împiedica pătrunderea aerului în burtica bebeluşului tău, pentru a reduce colicile şi disconfortul. În timp ce bebeluşul se hrăneşte, supapa integrată în tetină se flexează pentru a permite pătrunderea aerului în biberon şi a preveni formarea de vid, eliberând aerul către baza sticlei. Ţine aerul în biberon, departe de burtica bebeluşului, pentru a reduce colicile şi disconfortul.
Biberonul Philips Avent anti-colici reduce agitaţia. Bebeluşii hrăniţi cu biberoane Philips Avent anti-colici au fost cu 60 % mai puţin agitaţi în timpul nopţii decât bebeluşii hrăniţi cu un biberon anti-colici produs de concurenţă.*
Forma tetinei permite prinderea sigură, iar textura striată ajută la prevenirea aplatizării tetinei, pentru a asigura hrănire neîntreruptă, confortabilă.
5.0
din 5
22
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Irina87
14/06/2019
România
Cel mai bun produs
"Recenzie pentru campania Philips Avent " Biberonul Avent a devenit de neînlocuit datorita ușurinței cu care se pune laptele praf. Noaptea mai ales, orice minut de somn contează, asa ca pentru mine a gust un real folos.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+
Adee
14/06/2019
România
Recenzie din Campania Philips Avent
Recomand cu drag!Calitate garantata;hranire usoara a bebelusului,fara scurgere
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+
PopaAlexandra
03/07/2018
România
Acest produs a fost și este foarte bun.
Toate produsele Philips sunt super ok. Fetita mea a fost și este foarte incantata de el. Abia așteptăm să folosim și alte produse din gama Philips.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF680/17 Biberon Classic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF680/17 Biberon Classic
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu biberonul Philips Avent au manifestat mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon produs de concurenţă.
S-a dovedit că forma tetinei previne aplatizarea acesteia şi ingerarea de aer şi întreruperile din timpul hrănirii asociate acesteia.
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.