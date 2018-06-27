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Producție oprită
Natural
Include 2 biberoane 4 oz
Pompa pentru sân are un design unic, astfel încât laptele curge direct de la sân în biberon, chiar şi atunci când eşti aşezată drept. Aceasta înseamnă că poţi sta aşezată mai comod atunci când utilizezi pompa: nu este nevoie să te apleci înainte pentru a te asigura că tot laptele ajunge în biberon. O poziţie de şedere comodă şi o stare relaxată în timpul utilizării pompei ajută în mod natural la curgerea mai uşoară a laptelui.
În momentul activării, pompa porneşte automat în modul de stimulare delicată pentru a face laptele să curgă. Apoi, poţi alege din 3 setări de colectare a laptelui pentru un debit de lapte comod.
Perna de masaj are o textură nouă moale şi catifelată, care conferă o senzaţie de căldură şi stimulează delicat şi confortabil curgerea laptelui. Perna este concepută să simuleze în mod delicat acţiunea de supt a copilului pentru a stimula lactaţia.
4.4
din 5
9
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Mioara87
27/06/2018
România
Revenzie din campania Philips Avent
Foarte utila. Recomand cu incredere. O folosesc de 7 luni , de 2-3 ori pe zi. Pot spune ca , personal, mi-a salvat alaptatul ☺️
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF334/02 Pompă de sân electrică dublă Comfort
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF334/02 Pompă de sân electrică dublă Comfort
Nota10
21/12/2017
România
Recomand,inca functioneaza si l am folosit la 4 copiii,
Multumim. Toate produsele marca Philips sunt de nădejde pentru mine.De la frigider la uscate de par,...calitate !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF334/02 Pompă de sân electrică dublă Comfort
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF334/02 Pompă de sân electrică dublă Comfort
Adri87
24/04/2018
Magyarország
Minden szoptató anyukának ajánlott
Nagyon halk működés közben. Kényelmes és gyors. Segítette a tejtermelés beindulását, amire nagy szükségünk volt, mert császárral született a kisbabám.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF334/02 Comfort dupla elektromos mellszívó
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF334/02 Comfort dupla elektromos mellszívó
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011
Un studiu randomizat, controlat, pentru compararea metodelor de mulgere a laptelui după naşterea prematură (Jones et al ADC 2001;85:F91).