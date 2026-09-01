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Adio părului, bun venit pielii catifelate

Cel mai avansat epilator Philips Lumea

Primul IPL Philips cu ghidare audio în timp real

Lumea 9900 Pro: Expert Care
Lumea 9900 Pro: Expert Care
Philips Lumea 9900 Pro este primul dispozitiv IPL cu ghidare audio în timp real, pentru 5 ani de piele fină și catifelată
Lumea IPL 9000

Lumea IPL 9000

Noua soluție de epilare de uz medical dovedită clinic prin care poți obține până la 5 ani de piele fină, chiar și în zonele delicate[disclaimer:2]

Lumea IPL 8000

Lumea IPL 8000

Noua gamă de uz medical cu care poți obține până la 5 ani de piele fină pe picioare și față

Lumea IPL 7000

Lumea IPL 7000

Noua gamă de uz medical cu care poți obține până la 3 ani de piele fină pe picioare.

Lumea IPL Seria 9900

Lumea IPL Seria 9900

Soluția de epilare IPL de la Philips îți oferă o piele catifelată până la 18 luni . Include SenseIQ și funcția exclusivă SkinAi. Utilizare cu și fără fir.

Lumea IPL Seria 8000

Lumea IPL Seria 8000

Solutie de epilare completă, cu rezultate care durează până la 18 luni. Utilizare cu fir și tehnologie SenseIQ.

Lumea IPL Seria 7000

Lumea IPL Seria 7000

Epilare IPL cu rezultate care durează până la 12 luni. Utilizare cu fir.

Ce este Lumea IPL?

Epilarea IPL Philips Lumea cu lumină intens pulsată, inspirată din saloanele profesionale, emite impulsuri delicate de lumină către rădăcina firului de păr pentru a preveni creșterea lui. Părul intră în repaus și cade. Cu utilizare regulată, pielea ramâne fără păr.

Pielea netedă, de durată, începe aici6

Chiar funcționează Lumea IPL?

După doar 2 tratamente vei observa o reducere a părului de peste 80% 7 Aleasă deja de peste 6 milioane de femei8 , tehnologia noastră cu IPL se bazează pe 25 de ani de cercetare și dezvoltare și eficiență dovedită clinic.

Piele netedă, de durată

Cum folosesc Lumea IPL?

Efectuată corect şi conform manualului de utilizare, epilarea cu Philips Lumea IPL salvează timp preţios petrecut în saloanele de cosmetică, te scapă de frustrările cauzate de ceara încinsă sau de iritațiile provocate de lama de ras, poate trata şi preveni foliculita.

Este Lumea IPL sigur?

Da. Siguranța este prioritatea noastră. Philips Lumea a fost dezvoltat împreună cu oameni de știință și dermatologi, fiind testat de peste 3000 de femei pentru utilizare în siguranță, acasă.

Imagine care arată gama de culori de păr și tonuri de piele pe care poate funcționa Lumea IPL

Este Lumea IPL potrivit pentru mine?

IPL oferă cele mai bune rezultate atunci când există contrast între păr și piele. Este eficient pe păr blond închis, șaten, brunet și piele de la foarte deschisă la creolă.

De ce Philips Lumea IPL în loc de…

  • Lama de ras?

    Philips Lumea IPL ajută la eliminarea firelor inestetice crescute pe sub piele cauzate de lamă, lăsând piele fină. Uită de epilarea zilnică și rezultatele de scurtă durată și bucură-te de până la 18 luni de piele fină, fără păr.

  • Epilare cu ceară?

    Tehnologia IPL prin impulsurile de lumină stimulează foliculii să intre în faza de repaus. Ca rezultat, părul cade în mod natural, iar tratamentele regulate asigură îndepărtarea eficientă a părului confortabil și nedureros de pe întregul corp.

  • Laser în salon?

    Inspirată din saloanele profesionale, tehnologia IPL din Philips Lumea oferă un tratament delicat, alternativ epilării cu laser. Bucură-te de rezultate similare celor din salon, în confortul casei tale, la o fracțiune din cost!

Profită la maximum de epilatorul Lumea IPL

Creat pentru a se adapta la formele corpului, delicat cu zonele sensibile

Fiecare contur al corpului este unic. La fel sunt și accesoriile noastre. În funcție de model, Lumea IPL vine cu accesorii pentru corp, față, precizie, zona bikini sau subraț.

Ghidare pas cu pas și suport cu aplicația Philips Lumea IPL

Lumea vine cu aplicația gratuită Philips Lumea IPL. Plină de sfaturi utile, coaching și planificarea tratamentului, o poți folosi pentru a-ți personaliza rutina și pentru a obține maximum de la dispozitivul tău, pentru rezultate de lungă durată.

Rămâi pe drumul cel bun

Simplifică gestionarea rutinei cu aplicaţia Lumea. Aceasta oferă un program personalizat, memento-uri inteligente şi sfaturi utile pentru a te ajuta să rămâi organizat şi pe drumul cel bun privind obiectivele tale.

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Rămâi pe drumul cel bun

Află mai multe despre Lumea IPL

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    Referințe

    1. pe baza dispozitivelor IPL pentru uz casnic disponibile pe piață 

    2. Starting after 3 treatments. Median result 86% hair reduction on lower legs at 18 months. 

    3. Sursă: Institut de cercetare lider pe piață, valoare retail MAT decembrie 2024. 

    4. Rezultate vizibile după 3 ședințe de tratament. Rezultatul median: reducere a părului de 86% pe gambe, 70% zona bikini. 67% axile la 18 luni. Întrucât ne aflăm într-un proces de tranziție către noi ambalaje, este posibil să găsiți în piață și produse cu mesajul anterior „12 luni de reducere a părului”. Vă asigurăm că produsul achiziționat are aceeași eficacitate conform noilor noastre cercetări, prin care beneficiile se extind până la 18 luni de reducere a părului 

    5. Reducerea medie a părului de pe gambe după 12 tratamente este de 82% 

    6. Rezultate mediane la nivelul picioarelor. 

    7. Rezultat median pe picioare 

    8. Sursă: Institut de cercetare lider pe piață, valoare și cantitate retail MAT Dec’25 și cantitate MAT 2010-2025  