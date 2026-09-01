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Cel mai avansat epilator Philips Lumea
Noua soluție de epilare de uz medical dovedită clinic prin care poți obține până la 5 ani de piele fină, chiar și în zonele delicate[disclaimer:2]
Noua gamă de uz medical cu care poți obține până la 5 ani de piele fină pe picioare și față
Noua gamă de uz medical cu care poți obține până la 3 ani de piele fină pe picioare.
Soluția de epilare IPL de la Philips îți oferă o piele catifelată până la 18 luni . Include SenseIQ și funcția exclusivă SkinAi. Utilizare cu și fără fir.
Solutie de epilare completă, cu rezultate care durează până la 18 luni. Utilizare cu fir și tehnologie SenseIQ.
Epilare IPL cu rezultate care durează până la 12 luni. Utilizare cu fir.
Ce este Lumea IPL?
Epilarea IPL Philips Lumea cu lumină intens pulsată, inspirată din saloanele profesionale, emite impulsuri delicate de lumină către rădăcina firului de păr pentru a preveni creșterea lui. Părul intră în repaus și cade. Cu utilizare regulată, pielea ramâne fără păr.
Efectuată corect şi conform manualului de utilizare, epilarea cu Philips Lumea IPL salvează timp preţios petrecut în saloanele de cosmetică, te scapă de frustrările cauzate de ceara încinsă sau de iritațiile provocate de lama de ras, poate trata şi preveni foliculita.
Da. Siguranța este prioritatea noastră. Philips Lumea a fost dezvoltat împreună cu oameni de știință și dermatologi, fiind testat de peste 3000 de femei pentru utilizare în siguranță, acasă.
IPL oferă cele mai bune rezultate atunci când există contrast între păr și piele. Este eficient pe păr blond închis, șaten, brunet și piele de la foarte deschisă la creolă.
Philips Lumea IPL ajută la eliminarea firelor inestetice crescute pe sub piele cauzate de lamă, lăsând piele fină. Uită de epilarea zilnică și rezultatele de scurtă durată și bucură-te de până la 18 luni de piele fină, fără păr.
Tehnologia IPL prin impulsurile de lumină stimulează foliculii să intre în faza de repaus. Ca rezultat, părul cade în mod natural, iar tratamentele regulate asigură îndepărtarea eficientă a părului confortabil și nedureros de pe întregul corp.
Inspirată din saloanele profesionale, tehnologia IPL din Philips Lumea oferă un tratament delicat, alternativ epilării cu laser. Bucură-te de rezultate similare celor din salon, în confortul casei tale, la o fracțiune din cost!
Fiecare contur al corpului este unic. La fel sunt și accesoriile noastre. În funcție de model, Lumea IPL vine cu accesorii pentru corp, față, precizie, zona bikini sau subraț.
Lumea vine cu aplicația gratuită Philips Lumea IPL. Plină de sfaturi utile, coaching și planificarea tratamentului, o poți folosi pentru a-ți personaliza rutina și pentru a obține maximum de la dispozitivul tău, pentru rezultate de lungă durată.
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Cum funcționează Lumea IPL și cum se folosește?
Timp de citire: 4-6 min.
Mituri și adevăruri despre epilarea cu IPL
Timp de citire: 2-5 min.
Obţine sfaturi şi recomandări pentru produsul tău, găseşte manuale, află cele mai bune sfaturi şi trucuri şi depanează orice probleme
pe baza dispozitivelor IPL pentru uz casnic disponibile pe piață
Starting after 3 treatments. Median result 86% hair reduction on lower legs at 18 months.
Sursă: Institut de cercetare lider pe piață, valoare retail MAT decembrie 2024.
Rezultate vizibile după 3 ședințe de tratament. Rezultatul median: reducere a părului de 86% pe gambe, 70% zona bikini. 67% axile la 18 luni. Întrucât ne aflăm într-un proces de tranziție către noi ambalaje, este posibil să găsiți în piață și produse cu mesajul anterior „12 luni de reducere a părului”. Vă asigurăm că produsul achiziționat are aceeași eficacitate conform noilor noastre cercetări, prin care beneficiile se extind până la 18 luni de reducere a părului
Reducerea medie a părului de pe gambe după 12 tratamente este de 82%
Rezultate mediane la nivelul picioarelor.
Rezultat median pe picioare
Sursă: Institut de cercetare lider pe piață, valoare și cantitate retail MAT Dec’25 și cantitate MAT 2010-2025