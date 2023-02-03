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Producție oprită
Lame MultiPrecision
Înveliş antifrecare
Capete MultiFlex
Mod de protecţie
Obţine un bărbierit rapid şi precis. Lamele MultiPrecision ridică atât firele lungi, cât şi pe cele scurte pentru a le tăia – eliminând aspectul nebărbierit – în doar câteva mişcări.
Stratul special aplicat pe inelele de bărbierire este conceput să reducă frecarea pe piele, oferind un bărbierit fin, fără efort, care reduce la minimum iritarea pielii.
Capetele flexibile în 5 direcţii cu 5 mişcări independente urmează contururile feţei şi permit aparatului de bărbierit să alunece confortabil şi cu rezistenţă minimă pe piele.
4.7
din 5
241
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Bogdan1234
03/02/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Foarte multumit. Autonomie mare, taie destul de bine
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 6000 S6640/44 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 6000 S6640/44 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Madalina D
13/06/2021
România
Produs verificat
Performanta, usor de folosit. Calitate superioara, rapiditate. Usor de curatat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 6000 S6620/11 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 6000 S6620/11 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
petre16
09/02/2021
România
Produs super
Pentru a intra in lumea barbieritului pentru prima data la o varsta mai mica, m-am decis asupra acestui produs si nu am gresit.
Avantaje
Barbiereste bine si aluneca usor pe piele.
Dezavantaje
Ciupeste daca te grabesti si nu ai experienta.
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 6000 S6640/44 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 6000 S6640/44 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat