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Aparate de bărbierit
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Shaver series 6000 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Producție oprită
Asistență
S6630/11
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Manual cu informaţii importante - English (US)
Manual de utilizare
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Ce înseamnă simbolurile de pe aparatul de bărbierit Philips?
Cum îmi curăţ aparatul de bărbierit Philips?
Când să înlocuiesc cartuşul staţiei de curăţare Philips?
Ce înseamnă simbolurile de pe aparatul meu de bărbierit Philips seria 5000?
Cu ce sistem de curăţare e compatibil aparatul de bărbierit Philips?
Shaver Husă
Pieptene reglabil pentru barbă 1-5 mm
ShaverAparat de tuns de precizie
ShaversPerie de curăţat
Aparatul de bărbierit Philips nu se încarcă
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