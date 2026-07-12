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  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea
  • Bărbierit eficace, delicat cu pielea

Aparat de ras (Shaver) Seria 5000Aparat electric de ras umed şi uscat

S5885/10

4.6
| (1336) Recenzii | 92% recomandă acest produs
Bărbierit eficace, delicat cu pielea
Philips Seria 5000 este conceput pentru bărbaţii care doresc un performanță și confort la fiecare bărbierire. Rade eficient chiar şi pe o barbă de 3 zile, iar tehnologia SkinIQ se adaptează la densitatea părului pentru un bărbierit puternic, confortabil şi uniform.
Vezi toate beneficiile

Garanție extinsă

cu tehnologie SkinIQ

Bărbierit eficace, delicat cu pielea

  • Lame SteelPrecision

  • Capete Flexibile 360-D

  • Senzor PowerAdapt

  • Trimmer pop-up pentru contururi integrat

  • Până la 5 ani garanţie**

Tăiere precisă şi eficientă la fiecare trecere

Tăiere precisă şi eficientă la fiecare trecere

Cu până la 90.000 de acţiuni de tăiere pe minut, lamele SteelPrecision taie mai mult păr la fiecare mişcare pentru un bărbierit precis şi eficient. Cele 45 de lame de înaltă performanţă se ascut automat şi sunt fabricate în Europa pentru performanţă de tăiere fiabilă, bărbierit după bărbierit.

Se adaptează la densitatea bărbii pentru un ras mai uşor

Se adaptează la densitatea bărbii pentru un ras mai uşor

Acest senzor inteligent citeşte densitatea părului de 250 de ori pe secundă şi adaptează automat puterea pe măsură ce te bărbiereşti. Ajută aparatul de ras să răspundă eficient la zonele cu păr mai gros sau mai des, astfel încât să obţii un bărbierit fin şi fără efort, cu confort constant.

Ghidează părul într-o poziţie de tăiere eficientă

Ghidează părul într-o poziţie de tăiere eficientă

Suprafaţa capului de bărbierit este proiectată cu canale de ghidare a firelor care ajută la poziţionarea părului pentru o tăiere eficientă. Aceasta îmbunătăţeşte precizia şi asigură un rezultat fin şi uniform pe diferitele zone ale feţei.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

1336

Recenzii

92%

recomandă acest produs

12/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Recommend

Best things in my life are Philips products. I use a variety of products, shavers, coffee machines, tv, 3D glasses, cooking equipment etc

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aparat de ras (Shaver) Seria 5000 S5885/10 Aparat electric de ras umed şi uscat

Date of Use 2026-07-09

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aparat de ras (Shaver) Seria 5000 S5885/10 Aparat electric de ras umed şi uscat

Date of Use 2026-07-09

18/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

foarte bun

Taie barba foarte bine, nu prinde, se curata usor, bateria tine aprox 10 utilizari

Acest review a fost făcut pentru Shaver Series 5000 S5887/10 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Date of Use 2026-06-01

Acest review a fost făcut pentru Shaver Series 5000 S5887/10 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Date of Use 2026-06-01

04/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs foarte bun.

Funcțional este un produs foarte bun, foarte silențios si taie foarte bine. Am folosit 4 ani tot aceasta serie fără sa schimb capul si a mers pana acum, dar nu mai taie cum trebuie. Mi se pare ca materialul folosit la modelul nou nu mai este așa de bun ca la modelul vechi. Modelul vechi are un design de lux din materiale foarte bune si are o prindere mai buna.

Acest review a fost făcut pentru Shaver Series 5000 S5884/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Date of Use 2026-06-02

Acest review a fost făcut pentru Shaver Series 5000 S5884/50 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Date of Use 2026-06-02

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Referințe

  1. Testat comparativ cu Philips Seria 3000.

  2. 2 ani garanţie + 3 ani prelungire la înregistrare pe Philips.com în termen de 90 de zile de la achiziție.