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  • Bărbierit precis, confort sporit
  • Bărbierit precis, confort sporit
  • Bărbierit precis, confort sporit
  • Bărbierit precis, confort sporit
  • Bărbierit precis, confort sporit
  • Bărbierit precis, confort sporit
  • Bărbierit precis, confort sporit
  • Bărbierit precis, confort sporit
  • Bărbierit precis, confort sporit
  • Bărbierit precis, confort sporit
  • Bărbierit precis, confort sporit
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  • Bărbierit precis, confort sporit
  • Bărbierit precis, confort sporit
  • Bărbierit precis, confort sporit
  • Bărbierit precis, confort sporit
  • Bărbierit precis, confort sporit
  • Bărbierit precis, confort sporit
  • Bărbierit precis, confort sporit
  • Bărbierit precis, confort sporit
  • Bărbierit precis, confort sporit
  • Bărbierit precis, confort sporit

Producție oprită

Shaver series 3000Aparat electric bărbierit umed/uscat seria 3000

S3232/52

4.7
| (429) Recenzii | 94% recomandă acest produs
Bărbierit precis, confort sporit
Aparatul de bărbierit Philips seria 3000 îţi oferă un bărbierit comod şi confortabil. Capetele 5D pivotante şi flexibile, sistemul de lame PowerCut şi utilizarea umedă sau uscată oferă un rezultat curat şi confortabil.
Vezi toate beneficiile

Bărbierit precis, confort sporit

  • Capete 5D pivotante şi flexibile

  • Lame PowerCut

  • 60 min. de bărbierit, 1 h încărcare

Urmează contururile feţei pentru un bărbierit confortabil

Urmează contururile feţei pentru un bărbierit confortabil

Aparatul de bărbierit Philip 3000 dispune de o mişcare pivotantă în 5 direcţii, care urmează fiecare unghi şi contur al feţei şi gâtului. Acest aparat de bărbierit taie fiecare fir de păr exact la nivelul pielii, oferindu-ţi un aspect îngrijit şi uniform.

Alunecă pe piele pentru un aspect fin şi uniform

Alunecă pe piele pentru un aspect fin şi uniform

Aparatul de bărbierit Philips pentru un bărbierit precis şi comod. Cele 27 de lame PowerCut taie fiecare fir de păr exact la nivelul pielii, oferindu-ţi un bărbierit fin şi uniform, de fiecare dată. 

Alege bărbieritul uscat comod sau bărbieritul umed reconfortant

Alege bărbieritul uscat comod sau bărbieritul umed reconfortant

Un aparat de bărbierit umed şi uscat care se adaptează la preferinţele tale. Obţine un bărbierit uscat convenabil sau foloseşte-l cu spuma sau gelul de ras preferat pentru un bărbierit umed reconfortant.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.7

din 5

429

Recenzii

94%

recomandă acest produs

19/05/2026

România

România

Cumpărător verificat

Foarte bun

Este perfect pentru barba mea. Nu am probleme cu el.

Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3244/12 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

Date of Use 2026-05-08

Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3244/12 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

Date of Use 2026-05-08

10/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produsul este bun.

Este ok, am mai avut aparate de ras electrice si aveam pretentii. S-a ridicat la nivelul pretentiilor mele. Recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3143/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3143/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

09/01/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produs ok

Super ok. Am mai avut o astfel de mașină de bărbierit și funcționează de ani de zile

Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3144/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3144/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

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