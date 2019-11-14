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Producție oprită
Sistem de lame ComfortCut
Capete Flex în 4 direcţii
Obţine un bărbierit uscat confortabil. Sistemul nostru ComfortCut cu capete rotunjite alunecă uşor de-a lungul pielii, în timp ce o protejează de ciupituri şi tăieturi.
Capetele Flex cu 4 direcţii de mişcare independente se mulează în funcţie de fiecare contur al feţei tale, oferindu-ţi un bărbierit facil, chiar şi pe gât şi pe linia maxilarului.
Bărbiereşte-te mai mult timp cu fiecare încărcare. Aparatul tău de bărbierit va fi la fel de puternic pentru mulţi ani, mulţumită bateriei noastre puternice şi eficiente, pe bază de ioni de litiu.
4.5
din 5
335
Recenzii
96%
recomandă acest produs
CĂLĂRAȘI
14/11/2019
România
Multumit
Îl folosesc de aproape trei ani rade şi acum.Pot spune că am o barbă foarte aspră. Insist asupra bărbi,dar dă rezultate. Trebuie să-i schimb capetele.Recomand
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat
Loredana1994
25/09/2019
România
Un produs de calitate
Un produs de calitate superioara la un preț bun,soțul meu este foare multumit de el
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 PT727/16 aparat de bărbierit electric uscat
Mihai07
21/05/2019
România
Inca o alegere inspirata
Am castigat,prin aceasta achizitie, timp (f.f.important pt.oricine),am scapar de desele taieturi pe fata cu lama si in plus nici nu irita fata,cum am fost atentionat de diferiti binevoitori.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6923/16 Aparat de bărbierit electric uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6923/16 Aparat de bărbierit electric uscat