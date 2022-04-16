-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Aparate de bărbierit
Toate seriile
Shaver series 9000 SensoTouch aparat de bărbierit electric umed/uscat
Producție oprită
Asistență
RQ1250/16
Accesează magazinul
Obține garanția extinsă
Înregistrează-ţi produsul în 90 de zile de la achiziţie şi obţine garanţie extinsă (se aplică T&C).
Manual cu informaţii importante
Manual de utilizare
Toate (1)
Cum îmi curăţ aparatul de bărbierit Philips?
ShaverAparat de tuns de precizie
Shaver series 9000Capac de protecţie
ShaversPerie de curăţat
Aparatul de bărbierit Philips nu se încarcă
Aparatul de bărbierit Philips nu funcţionează
Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului
Găsește service
Găsiți centre de service în apropierea dvs. pentru reparații, diagnosticare și piese originale.
Vezi garanţiile produsului
Găseşte termenii de garanţie pentru produsul tău Philips
Contactează Philips
Ne face plăcere să te ajutăm