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Producție oprită
DualPrecision & GyroFlex2D
Utiliz fără fir 50 min/încărc 1 oră
Dispoz. tundere de precizie cu husă
Lamele DualPrecision rad confortabil atât firele de păr lungi, cât şi barba foarte scurtă. 1. Fantele taie firele lungi de păr. 2. Orificiile taie barba foarte scurtă
Sistemul cu două lame încorporat în aparatul de bărbierit electric Philips ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un bărbierit mai precis.
Sistemul GyroFlex 2D al aparatului de bărbierit care urmează contururile se adaptează uşor la curbele feţei, reducând presiunea şi iritaţia la minim pentru un bărbierit eficient.
Premii
4.4
din 5
9
Recenzii
89%
recomandă acest produs
Domos2016
22/04/2016
Polska
Cumpărător verificat
Gorąco polecam
Dukt warty zakupu, możliwość golenia na mokro. Polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
sorsha
15/05/2012
Polska
Bardzo dobry produkt
Mimo ubogiej instrukcji, po wprawieniu sie w prowadzenie maszynki goli naprawdę dobrze.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver
Deppik
09/09/2013
Česká republika
Doporučuji po všech stránkách
Má nádherný design. Oholí opravdu hladce. Baterie má dlouhou výdrž. Je tichý.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení