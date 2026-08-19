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Shaver series 7000 SensoTouch aparat de bărbierit electric pt bărbierit umed/uscat

Producție oprită

Asistență

Shaver series 7000 SensoTouchaparat de bărbierit electric pt bărbierit umed/uscat

RQ1180/17

Shaver series 7000 SensoTouch aparat de bărbierit electric pt bărbierit umed/uscat

Producție oprită

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  • Cum să cureţi aparatul de bărbierit electric Philips S5000–S7000 | Ghid uşor pas cu pas
    Cum să cureţi aparatul de bărbierit electric Philips S5000–S7000 | Ghid uşor pas cu pas

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Manuale şi documentaţie

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 51.1 MB
  • 14 April 2022

Manual cu informaţii importante

  • PDF fişier, 714.3 kB
  • 1 May 2022

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