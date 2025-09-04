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Până la 215 g/min abur și jet de abur de 850 g
OptimalTEMP, fără ardere haine
Abur automat inteligent cu senzor de mişcare
Călcare 1 h cu rezervor mare de 1,5 l
Sistem Easy de-Calc pentru întreţinere simplă
Motor cu abur TurboPower pentru o experienţă de călcare îmbunătăţită; debit de abur mai puternic, fără întreruperi. Motorul TurboPower reduce petele umede de pe hainele tale în timpul călcării*; haine pregătite pentru garderobă, fără timp de aşteptare pentru uscare.
Fără arsuri garantate pe toate materialele care pot fi călcate, indiferent de setarea pentru abur pe care ai ales-o, datorită tehnologiei OptimalTEMP. Calcă liniştit orice tip de îmbrăcăminte, de la o bluză de mătase la o cămaşă de bumbac. Garantăm că generatorul de abur nu va cauza niciodată arsuri pe niciun material care poate fi călcat, chiar şi atunci când fierul de călcat este lăsat nesupravegheat. Poţi să-l laşi în siguranţă pe haine sau pe masa de călcat.
Tehnologia senzorului de mişcare cu Smart AI recunoaşte când fierul de călcat se deplasează peste haine şi eliberează automat abur puternic. Bucură-te de călcare rapidă şi fără efort, în timp ce fierul calcă cu abur pentru tine.
5.0
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Liiya
04/09/2025
България
Цена - качество
Очарована съм от продукта! Препоръчвам за всяко домакинство. :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Елиз
04/09/2025
България
Прекрасен уред
Изключително съм доволна от уреда. Технология от ново поколение! Всеки трябва да го притежава.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Zebra2987
04/09/2025
България
Продуктът има чудесни характеристики
Много добър продукт. Гладенето е по-лесно от всякога.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Rata de abur (norma IEC60311) vs. alte generatoare de abur; iunie 2025.
Vs PSG8000S
comparativ cu modul MAX
Testat de un organism extern pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 şi Candida albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 1 minut.