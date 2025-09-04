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  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
  • Cea mai puternică stație de călcat cu abur*

Staţie de călcat cu abur PerfectCare Seria 8000Îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte

PSG8300/20

5
| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Cea mai puternică stație de călcat cu abur*
Cel mai puternic generator de abur de pe piaţă, noua serie 8000 se adaptează vitezei tale de călcare cu ajutorul Smart AI. Tehnologia OptimalTEMP garantează absenţa arsurilor pe toate materialele care pot fi călcate. Călcarea nu a fost niciodată mai uşoară!
Vezi toate beneficiile

Senzorul AI care adaptează aburul la viteza cu care calci

Cea mai puternică stație de călcat cu abur*

  • Până la 215 g/min abur și jet de abur de 850 g

  • OptimalTEMP, fără ardere haine

  • Abur automat inteligent cu senzor de mişcare

  • Călcare 1 h cu rezervor mare de 1,5 l

  • Sistem Easy de-Calc pentru întreţinere simplă

Motor cu abur TurboPower pentru abur puternic

Motor cu abur TurboPower pentru abur puternic

Motor cu abur TurboPower pentru o experienţă de călcare îmbunătăţită; debit de abur mai puternic, fără întreruperi. Motorul TurboPower reduce petele umede de pe hainele tale în timpul călcării*; haine pregătite pentru garderobă, fără timp de aşteptare pentru uscare.

Tehnologie OptimalTEMP, garantat fără arsuri

Tehnologie OptimalTEMP, garantat fără arsuri

Fără arsuri garantate pe toate materialele care pot fi călcate, indiferent de setarea pentru abur pe care ai ales-o, datorită tehnologiei OptimalTEMP. Calcă liniştit orice tip de îmbrăcăminte, de la o bluză de mătase la o cămaşă de bumbac. Garantăm că generatorul de abur nu va cauza niciodată arsuri pe niciun material care poate fi călcat, chiar şi atunci când fierul de călcat este lăsat nesupravegheat. Poţi să-l laşi în siguranţă pe haine sau pe masa de călcat.

Abur automat inteligent pentru călcat fără efort

Abur automat inteligent pentru călcat fără efort

Tehnologia senzorului de mişcare cu Smart AI recunoaşte când fierul de călcat se deplasează peste haine şi eliberează automat abur puternic. Bucură-te de călcare rapidă şi fără efort, în timp ce fierul calcă cu abur pentru tine.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

04/09/2025

България

България

Цена - качество

Очарована съм от продукта! Препоръчвам за всяко домакинство. :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

04/09/2025

България

България

Прекрасен уред

Изключително съм доволна от уреда. Технология от ново поколение! Всеки трябва да го притежава.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

04/09/2025

България

България

Продуктът има чудесни характеристики

Много добър продукт. Гладенето е по-лесно от всякога.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

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Referințe

  1. Rata de abur (norma IEC60311) vs. alte generatoare de abur; iunie 2025.

  2. Vs PSG8000S

  3. comparativ cu modul MAX

  4. Testat de un organism extern pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 şi Candida albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 1 minut.