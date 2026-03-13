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Seria 7000 Staţie de călcat cu abur PerfectCare
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PSG7300/80
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Cum detartrez staţia de călcat cu abur Philips?
Cum curăţ talpa staţiei de călcat cu abur Philips
Cum curăţ rezervorul de apă al staţiei de călcat cu abur Philips?
Staţia mea de călcat cu abur Philips nu produce abur
Fierul meu de călcat cu abur Philips lasă o urmă lucioasă sau amprentă pe articolul vestimentar
Abur sau apa se scurg de la butonul rotativ EASY DE-CALC al staţiei de călcat cu abur Philips
Masa mea de călcat este umedă şi văd apă pe podea
Jetul de abur din staţia mea de călcat cu abur Philips nu funcţionează
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