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Călcare automată cu senzor de mişcare
Călcare cu abur perdele şi haine
OptimalTEMP, fără ardere haine
Abur max 170 g/min şi jet abur 650 g
Călcare 1 h cu rezervor mare de 1,5 l
Tehnologia senzorului de mişcare recunoaşte când fierul de călcat se deplasează peste haine şi eliberează automat abur puternic. Bucură-te de călcare rapidă şi fără efort, în timp ce fierul calcă cu abur pentru tine.
Motor cu abur TurboPower pentru o experienţă de călcare îmbunătăţită; debit de abur mai puternic, fără întreruperi. Motorul TurboPower reduce petele umede de pe hainele tale în timpul călcării*; haine pregătite pentru garderobă, fără timp de aşteptare pentru uscare.
SteamGlide Elite este cea mai nouă şi cea mai avansată tehnologie a noastră privind performanţa de alunecare supremă şi rezistenţă excelentă la zgârieturi. Stratul avansat de nano-titan oferă performanţe superioare de alunecare pe toate articolele de îmbrăcăminte pentru cele mai rapide rezultate.
4.0
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
MSO12MS
10/06/2026
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!
Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Kaks1
23/07/2025
Hrvatska
jedna od boljih postaja na tržištu
ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Perunika92
23/07/2025
Hrvatska
bolja i od najbolje parne postaje
bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!
Avantaje
brzina, jednostavnost, nema kurenja robe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
vs PSG8000S
comparativ cu modul MAX
Testat de un organism extern pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 şi Candida albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 1 minut.