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Staţie de călcat cu abur Seria 3000

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Staţie de călcat cu aburSeria 3000

PSG3001/30

Staţie de călcat cu abur Seria 3000

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Mai puțin timp pierdut călcând, mai mult timp să porți și să te bucuri de hainele tale, cu Stația de călcat cu abur Seria 3000.

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  • 4 June 2026

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