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Staţie de călcat cu aburSeria 3000

PSG3001/30

4.9
| (15) Recenzii | 93% recomandă acest produs

1 premiu

Cu până la 25% mai puțin timp petrecut călcând*
Mai puțin timp pierdut călcând, mai mult timp să porți și să te bucuri de hainele tale, cu Stația de călcat cu abur Seria 3000.
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Cu până la 25% mai puțin timp petrecut călcând*

  • Rezervor de apă transparent de 1,4 l

  • Talpă ceramică rezistentă

  • Ușoară și compactă

Călcare rapidă

Călcare rapidă

Cu jetul de abur de 350 g, calci rapid şi eficient.

Talpă ceramică rezistentă și cu alunecare ușoară

Talpă ceramică rezistentă și cu alunecare ușoară

Talpa ceramică alunecă ușor pe orice material. În plus, este neaderentă, rezistentă la zgârieturi și ușor de curățat.

Îndepărtare rapidă a cutelor, cu abur continuu de 140 g/min

Îndepărtare rapidă a cutelor, cu abur continuu de 140 g/min

Aburul continuu și puternic îndepărtează cu ușurință cutele de pe toate tipurile de materiale.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzii

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4.9

din 5

15

Recenzii

93%

recomandă acest produs

4
2
1

17/06/2026

Polska

Polska

Świetny produkt przyspieszający prasowanie

Bardzo ułatwia i przyspiesza prasowanie. Fajny wygląd, lekkie, idealnie pasuje na półeczkę na desce do prasowania. Zdecydowanie lepsze niż klasyczne żelazko.

Acest review a fost făcut pentru Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-12

Acest review a fost făcut pentru Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-12

15/06/2026

Polska

Polska

Ten produkt ma doskonałe funkcje

Produkt spełnia wszystkie funkcje . Jest lekki oraz poręczny .

Avantaje

Poręczny , szybkość prasowania

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-06

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-06

15/06/2026

Polska

Polska

Wygodne, szybkie i skuteczne prasowanie

Duży pojemnik na wodę – nie trzeba często jej uzupełniać, co pozwala na zaoszczędzenie czasu. Zbiornik można odłączyć i wygodnie nalać do niego wody, bez konieczności przynoszenia jej w butelkach czy innych naczyniach. Duża ilość pary powoduje, że czas prasowania znacząco się skraca (przy jednoczesnym skutecznym prasowaniu). Samo żelazko jest lekkie i wygodnie nim się prasuje. Super połączenie oszczędności czasu, energii bez rezygnowania z dokładnego wyprasowania rzeczy. Polecam.

Avantaje

Wygoda, skuteczność, szybkość prasowania.

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-01

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-01

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Referințe

  1. în comparaţie cu fierul de călcat cu aburi EasySpeed GC1742

  2. Economie de apă şi electricitate de 30% în modul Eco