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Rezervor de apă transparent de 1,4 l
Talpă ceramică rezistentă
Ușoară și compactă
Cu jetul de abur de 350 g, calci rapid şi eficient.
Talpa ceramică alunecă ușor pe orice material. În plus, este neaderentă, rezistentă la zgârieturi și ușor de curățat.
Aburul continuu și puternic îndepărtează cu ușurință cutele de pe toate tipurile de materiale.
Premii
4.9
din 5
15
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Bibi007007
17/06/2026
Polska
Parte a unei promoții
Świetny produkt przyspieszający prasowanie
Bardzo ułatwia i przyspiesza prasowanie. Fajny wygląd, lekkie, idealnie pasuje na półeczkę na desce do prasowania. Zdecydowanie lepsze niż klasyczne żelazko.
Acest review a fost făcut pentru Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-12
Acest review a fost făcut pentru Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-12
15/06/2026
Polska
Parte a unei promoții
Ten produkt ma doskonałe funkcje
Produkt spełnia wszystkie funkcje . Jest lekki oraz poręczny .
Avantaje
Poręczny , szybkość prasowania
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-06
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-06
Wierny użytkownik
15/06/2026
Polska
Parte a unei promoții
Wygodne, szybkie i skuteczne prasowanie
Duży pojemnik na wodę – nie trzeba często jej uzupełniać, co pozwala na zaoszczędzenie czasu. Zbiornik można odłączyć i wygodnie nalać do niego wody, bez konieczności przynoszenia jej w butelkach czy innych naczyniach. Duża ilość pary powoduje, że czas prasowania znacząco się skraca (przy jednoczesnym skutecznym prasowaniu). Samo żelazko jest lekkie i wygodnie nim się prasuje. Super połączenie oszczędności czasu, energii bez rezygnowania z dokładnego wyprasowania rzeczy. Polecam.
Avantaje
Wygoda, skuteczność, szybkość prasowania.
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-01
în comparaţie cu fierul de călcat cu aburi EasySpeed GC1742
Economie de apă şi electricitate de 30% în modul Eco