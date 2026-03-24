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Seria 5000 Airfryer cu 2 coşuri
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NA552/00
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EU Declaration of Conformity - English (US)
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Cum se utilizează funcţiile Abur sau Abur şi aer ale aparatului meu Philips Airfryer
De ce emite Philips Airfryer un semnal sonor în timpul preparării?
De la Philips Airfryer emană un miros de plastic
Unde pot găsi reţete pentru Philips Airfryer?
Ce fel de formă de copt pot utiliza în Philips Airfryer?
Accesoriu pentru Airfryer 6,2 lSet pentru grătar
Accesoriu Airfryer 6,2 l, 8,3 l şi 9 lSet de gătit cu strat dublu
Accesoriu de Airfryer de 3,2 şi 4,2 lSet pentru grătar
Accesoriu AirfryerSet pentru copt XXL
Accesoriu AirfryerSet pentru copt XL
Accesoriu Airfryer
Aparatul Philips Airfryer afişează liniuţe sau un cod de eroare
Aplicaţia Philips HomeID s-a închis sau s-a blocat
Aparatul meu Philips Airfryer nu se afişează în lista de dispozitive din aplicaţia HomeID
Philips Airfryer face un zgomot
Stratul de acoperire al tăvii sau coşului Philips Airfryer se decojeşte
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