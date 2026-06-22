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  • Primul nostru aparat Dual Basket cu abur
  • Primul nostru aparat Dual Basket cu abur
  • Primul nostru aparat Dual Basket cu abur
  • Primul nostru aparat Dual Basket cu abur
  • Primul nostru aparat Dual Basket cu abur
  • Primul nostru aparat Dual Basket cu abur
  • Primul nostru aparat Dual Basket cu abur
  • Primul nostru aparat Dual Basket cu abur
  • Primul nostru aparat Dual Basket cu abur
  • Primul nostru aparat Dual Basket cu abur
  • Primul nostru aparat Dual Basket cu abur
  • Primul nostru aparat Dual Basket cu abur
  • Primul nostru aparat Dual Basket cu abur

Seria 5000Airfryer cu 2 coşuri

NA552/00

5
| (31) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Primul nostru aparat Dual Basket cu abur
Două coşuri pentru prăjire, coacere, frigere şi preparare la grătar, unul dintre acestea fiind echipat şi pentru prepararea la abur. Bucură-te de mese perfect gătite cu tehnologia RapidAir Plus şi Air Steam
Vezi toate beneficiile

Gătește 2 ingrediente separate, gata simultan

Primul nostru aparat Dual Basket cu abur

  • Feluri crocante, fragede, cu până la 90% mai puţină grăsime

  • Abur perfect, textură fragedă, delicată

  • Gătire la aer cald şi abur, uniformă

  • Adio grăsimii prin gătire cu abur

Alimente crocante şi gătite perfect uniform, până la 90% mai puţină grăsime ¹

Alimente crocante şi gătite perfect uniform, până la 90% mai puţină grăsime ¹

Tehnologia RapidAir Plus cu design unic în formă de stea deplasează aerul fierbinte în jurul alimentelor şi prin acestea cu un flux de aer mai rapid, asigurând gătitul uniform în interior şi la exterior, pentru a crea mese gustoase preparate acasă

2 coşuri, 2 dimensiuni

2 coşuri, 2 dimensiuni

Airfryer de 9 l cu 2 coşuri şi funcţie de preparare la abur: un coş de 6 l pentru felurile principale, cartofi prăjiţi şi alimentele preferate şi un sertar de 3 l pentru garnituri şi gustări. Are o capacitate pentru până la 1100 g de cartofi prăjiţi, 1600 g de legume sau 12 ciocănele de pui. În coşul mare încape şi un pui întreg de 1,2 kg

Sincronizează prepararea alimentelor astfel încât să fie gata în acelaşi timp

Sincronizează prepararea alimentelor astfel încât să fie gata în acelaşi timp

Sincronizează automat duratele de preparare în cele 2 coşuri pentru a avea alimentele preparate în acelaşi timp

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

31

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

22/06/2026

България

България

Чудесен помощник

Много съм доволна от Philips NA552/00 – храната става вкусна, хрупкава, приготвя се бързо и най-хубавото е, че е здравословна. Уредът е лесен за използване и почистване, което го прави предпочитан помощник за мен в кухнята.

Acest review a fost făcut pentru Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-05-06

Acest review a fost făcut pentru Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-05-06

04/03/2026

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji do sada!

Imala sam davno prvi Philipsov airfryer, nakon toga i drugu marku, ali ovaj je stvarno drugi level. Možeš peći više stvari odjednom. Para drži hranu sočnom, a automatsko odmašćivanje je genijalno. U upotrebi je svaki dan.🤍

Acest review a fost făcut pentru Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare

Acest review a fost făcut pentru Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare

29/12/2025

Slovenija

Slovenija

Odličen airfryer!

Odlična mi je funkcija s paro - vso hrano lahko pogrejem hitro in ostane veliko boljšega okusa, kot sicer - recimo rižota je ravno prav sočna, nič izsušena. všeč mi je tudi, da lahko v vsaki košari uporabljam različne funkcije; npr pečenje in kuhanje s paro.

Acest review a fost făcut pentru Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro

Acest review a fost făcut pentru Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro

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Referințe

  1. ¹ Comparativ cu cartofii prăjiţi preparaţi într-o friteuză convenţională în baie de ulei

  2. ² Măsurare externă în laborator, bazată pe conţinutul de vitamina C din broccoli

  3. ³ Pentru rezultate optime, foloseşte funcţia de curăţare cu abur în coşul mare timp de 15 minute după fiecare utlizare

  4. ⁴ Comparaţie bazată pe gătirea unui pui întreg timp de 80 minute, folosind funcţia de preparare cu abur şi aer fierbinte vs. funcţia de preparare cu aer fierbinte

  5. ⁵ Test extern de gust cu 30 de utilizatori Airfryer

  6. ⁶ Măsurare internă în laborator cu NA55x cu cârnaţi faţă de utilizarea unui cuptor din clasa A. Rezultatele pot varia în funcţie de reţetă

  7. ⁷ Copan de pui: până la 40% mai puţină grăsime faţă de carnea crudă