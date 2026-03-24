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Seria 4000 Airfryer cu coșuri duble suprapuse
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NA462/70
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UK Declaration of Conformity - English (US)
NA460 NA461 NA462 Quick Start Guide
Toate (13)
De la Philips Airfryer emană un miros de plastic
Unde sunt modelul şi numărul de serie pe aparatul meu Philips Airfryer?
Ce fel de formă de copt pot utiliza în Philips Airfryer?
Unde pot găsi reţete pentru Philips Airfryer?
Cum şi când se utilizează ulei în Philips Airfryer?
Accesoriu AirfryerSet pentru copt L
Aparatul Philips Airfryer afişează liniuţe sau un cod de eroare
Aplicaţia Philips HomeID s-a închis sau s-a blocat
Aparatul meu Philips Airfryer nu se afişează în lista de dispozitive din aplicaţia HomeID
Philips Airfryer face un zgomot
Stratul de acoperire al tăvii sau coşului Philips Airfryer se decojeşte
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