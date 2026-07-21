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Ocupă cu 45% mai puţin spaţiu
2 coşuri suprapuse, mese duble
Crocante şi gătite uniform cu tehnologia RapidAir
Pregăteşte 2 feluri de mâncare care se termină în acelaşi timp
Savurează mese perfect crocante şi fragede datorită tehnologiei verticale RapidAir. Aerul fierbinte din partea de sus circulă în jurul alimentelor pentru a asigura mese gătite uniform de fiecare dată.
Airfryer cu capacitate foarte mare, de 10 l, şi două coşuri suprapuse de câte 5 l. Friteuza noastră cu aer cald, ideală pentru familie, poate găti cu uşurinţă până la 1,4 kg de cartofi prăjiţi, 2 kg de legume sau 24 de ciocănele de pui. De asemenea, poţi găti fără probleme un pui întreg de 1,2 kg în fiecare coş de 5 l.
Aparatul nostru Airfryer compact cu două niveluri simplifică prepararea unor mese delicioase şi economiseşte 45% din spaţiul de pe blatul de bucătărie.*
4.8
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Triinu578
21/07/2026
Eesti
Stiilne ja efektiivne abiline
Väga mahukas kuumaõhufritüür. Tänu kahele sahtlile saab valmistada erinevat kuumust vajavaid toite korraga. Lihtne ja efektiivne toiduvalmistaja, välimuselt stiilne.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer
Date of Use 2026-07-08
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer
Date of Use 2026-07-08
Gopeto
15/06/2026
България
Много съм доволен
Много съм доволен от уреда. Мощен е, заема малко място, а е с двойно по-голям обем, синхронизацията на двете кошници е изключително удобна функция. Използвам го след като доста време имах NA130 и разликата е огромна. Много бързо всичко става готово, почиства се лесно, защото е с керамично покритие, а не е с тефлон, през прозорчето се вижда каква е готовността на храната. Просто е супер!
Avantaje
Силен, можеш да готвиш две неща без да се смесват миризмите.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
Sis33
31/12/2025
България
Напълно си заслужава
Пести страшно много време и ток. На практика почти не включвам фурната, защото този уред готви по-бързо и по-икономично. Има много функции и предварителни програми, които улесняват готвенето
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
În comparaţie cu alte aparate Philips Airfryer
Comparativ cu cartofii prăjiţi preparaţi într-o friteuză convenţională în baie de ulei
Măsurare internă în laborator cu NA46x cu somon şi piept de pui faţă de utilizarea unui cuptor din clasa A. Rezultatele pot varia în funcţie de reţetă.