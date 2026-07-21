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  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
  • Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu

Seria 4000Airfryer cu coșuri duble suprapuse

NA462/70

4.8
| (8) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu
Aparatul nostru Airfryer cu două coşuri suprapuse găteşte două mese complete odată, economisind în acelaşi timp spaţiu. În plus, mesele sunt întotdeauna delicios de crocante şi fragede de fiecare dată, datorită tehnologiei verticale RapidAir.
Vezi toate beneficiile

Ambele feluri de mâncare gătite perfect şi gata împreună

Dublează mesele, cu 45% mai puţin spaţiu

  • Ocupă cu 45% mai puţin spaţiu

  • 2 coşuri suprapuse, mese duble

  • Crocante şi gătite uniform cu tehnologia RapidAir

  • Pregăteşte 2 feluri de mâncare care se termină în acelaşi timp

Alimente crocante şi gătite uniform cu până la 90% mai puţină grăsime*

Alimente crocante şi gătite uniform cu până la 90% mai puţină grăsime*

Savurează mese perfect crocante şi fragede datorită tehnologiei verticale RapidAir. Aerul fierbinte din partea de sus circulă în jurul alimentelor pentru a asigura mese gătite uniform de fiecare dată.

2 coşuri suprapuse, capacitate dublă

2 coşuri suprapuse, capacitate dublă

Airfryer cu capacitate foarte mare, de 10 l, şi două coşuri suprapuse de câte 5 l. Friteuza noastră cu aer cald, ideală pentru familie, poate găti cu uşurinţă până la 1,4 kg de cartofi prăjiţi, 2 kg de legume sau 24 de ciocănele de pui. De asemenea, poţi găti fără probleme un pui întreg de 1,2 kg în fiecare coş de 5 l.

Designul pe verticală ocupă jumătate din spaţiul de pe blat

Designul pe verticală ocupă jumătate din spaţiul de pe blat

Aparatul nostru Airfryer compact cu două niveluri simplifică prepararea unor mese delicioase şi economiseşte 45% din spaţiul de pe blatul de bucătărie.*

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

8

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
2
1

21/07/2026

Eesti

Eesti

Stiilne ja efektiivne abiline

Väga mahukas kuumaõhufritüür. Tänu kahele sahtlile saab valmistada erinevat kuumust vajavaid toite korraga. Lihtne ja efektiivne toiduvalmistaja, välimuselt stiilne.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer

Date of Use 2026-07-08

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer

Date of Use 2026-07-08

15/06/2026

България

България

Много съм доволен

Много съм доволен от уреда. Мощен е, заема малко място, а е с двойно по-голям обем, синхронизацията на двете кошници е изключително удобна функция. Използвам го след като доста време имах NA130 и разликата е огромна. Много бързо всичко става готово, почиства се лесно, защото е с керамично покритие, а не е с тефлон, през прозорчето се вижда каква е готовността на храната. Просто е супер!

Avantaje

Силен, можеш да готвиш две неща без да се смесват миризмите.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-03-03

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-03-03

31/12/2025

България

България

Напълно си заслужава

Пести страшно много време и ток. На практика почти не включвам фурната, защото този уред готви по-бързо и по-икономично. Има много функции и предварителни програми, които улесняват готвенето

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

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Referințe

  1. În comparaţie cu alte aparate Philips Airfryer

  2. Comparativ cu cartofii prăjiţi preparaţi într-o friteuză convenţională în baie de ulei

  3. Măsurare internă în laborator cu NA46x cu somon şi piept de pui faţă de utilizarea unui cuptor din clasa A. Rezultatele pot varia în funcţie de reţetă.