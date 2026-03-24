ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

Seria 1000 Airfryer seria 1000 de 6,2 l

Producție oprită

Asistență

Seria 1000Airfryer seria 1000 de 6,2 l

NA130/00

Seria 1000 Airfryer seria 1000 de 6,2 l

Producție oprită

Accesează magazinul

Conectează-te sau creează un cont

Înregistrează-ţi produsul

Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.

Înregistrează produsul

Manuale şi documentaţie

UK Declaration of Conformity

  • PDF fişier, 495.8 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fişier, 205.5 kB
  • 24 March 2026

Întrebări frecvente

Piese de schimb şi accesorii

Depanare

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm