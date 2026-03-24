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Seria 1000 Airfryer seria 1000 de 6,2 l
Producție oprită
Asistență
NA130/00
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Toate (9)
De la Philips Airfryer emană un miros de plastic
Unde pot găsi reţete pentru Philips Airfryer?
Pot utiliza hârtie de copt/folie de aluminiu în Philips Airfryer?
Trebuie să preîncălzesc Philips Airfryer?
Cum şi când se utilizează ulei în Philips Airfryer?
Accesoriu pentru Airfryer 6,2 lSet pentru grătar
Accesoriu Airfryer 6,2 l, 8,3 l şi 9 lSet de gătit cu strat dublu
Accesoriu AirfryerSet pentru copt XXL
Accesoriu AirfryerSet pentru copt XL
Aplicaţia Philips HomeID s-a închis sau s-a blocat
Philips Airfryer face un zgomot
Stratul de acoperire al tăvii sau coşului Philips Airfryer se decojeşte
Din Philips Airfryer iese fum alb
Cartofii prăjiţi de casă preparaţi în Philips Airfryer nu sunt cum mă aşteptam
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