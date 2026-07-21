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Uşor de utilizat
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Mai puţin ulei
Durată şi temperatură reglabile
Acum poţi găti mâncare delicioasă fără remuşcări, practic fără a fi nevoie să adaugi ulei, pentru mese sănătoase, fără niciun compromis privind gustul.
Friteuză cu aer cald, coacere, preparare la grătar, rumenire şi multe altele. Ajustează cu uşurinţă timpul şi temperatura pentru 12 moduri diferite de gătit, inclusiv reîncălzire rapidă, decongelare şi deshidratare.
Descoperă mii de reţete gratuite şi setări speciale pentru aparatul tău Airfryer. 93 % dintre utilizatori afirmă că aplicaţia HomeID face gătitul mai uşor.**
3.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
21/07/2026
България
Плюсове и минуси - PHILIPS NA130/00 AIR
+Закупих уреда преди 2 седмици. Доволен съм за сега от мощността и бързината на приготвяне на продуктите. Не се налага да включвам голямата фурна и да чакам 20 минутки да загрее за две парчета месо и шепа картофки. -Това от което съм недоволен; Дами и господа от Филипс, как е възможно уред произведен и закупен през 2026 година да няма дори една светлинка да свети че работи? Когато е по шумно в помещението се налага да слагам ръка зад уреда да усетя дали работи или не. Покритието на решетката е по добро от покритието на кошницата в която постоянно залепва и загаря нещо. Мие се трудно поради извитото дъно. Отворите на решетката са големи и при печене на бланширани картофки, част от тях падат долу в кошницата. Дано съ би полезен с мнението си.
Avantaje
Мощен с голяма кошница
Dezavantaje
Липса на индикатор че работи. Залепващо покритие на кошницата. Големи отвори на решетката.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l
Date of Use 2026-07-20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l
Date of Use 2026-07-20
În comparaţie cu cartofii prăjiţi preparaţi într-o friteuză convenţională în baie de ulei.
Sondaj în rândul utilizatorilor de NutriU, 6000 de respondenţi, 2021.
Procentaje medii bazate pe măsurători interne de laborator cu aparatele Airfryer Philips; gătirea unui piept de pui (setare AF 160 °C fără preîncălzire) sau a unui file de somon (setare AF 200 °C fără preîncălzire) faţă de utilizarea unui cuptor de clasă A.