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  • Arome desăvârşite, fără bătăi de cap
  • Arome desăvârşite, fără bătăi de cap
  • Arome desăvârşite, fără bătăi de cap
  • Arome desăvârşite, fără bătăi de cap
  • Arome desăvârşite, fără bătăi de cap
  • Arome desăvârşite, fără bătăi de cap
  • Arome desăvârşite, fără bătăi de cap
  • Arome desăvârşite, fără bătăi de cap
  • Arome desăvârşite, fără bătăi de cap
  • Arome desăvârşite, fără bătăi de cap
  • Arome desăvârşite, fără bătăi de cap

Producție oprită

Seria 1000Airfryer seria 1000 de 6,2 l

NA130/00

3
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Arome desăvârşite, fără bătăi de cap
Crocant în exterior, fraged în interior. Tehnologia unică RapidAir economiseşte timp şi energie, fără a compromite gustul. Pur şi simplu setează timpul şi temperatura pentru a te bucura de garnituri şi gustări delicioase şi sănătoase în mai puţin de 15 minute.
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3.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
4
2
1

21/07/2026

България

България

Плюсове и минуси - PHILIPS NA130/00 AIR

+Закупих уреда преди 2 седмици. Доволен съм за сега от мощността и бързината на приготвяне на продуктите. Не се налага да включвам голямата фурна и да чакам 20 минутки да загрее за две парчета месо и шепа картофки. -Това от което съм недоволен; Дами и господа от Филипс, как е възможно уред произведен и закупен през 2026 година да няма дори една светлинка да свети че работи? Когато е по шумно в помещението се налага да слагам ръка зад уреда да усетя дали работи или не. Покритието на решетката е по добро от покритието на кошницата в която постоянно залепва и загаря нещо. Мие се трудно поради извитото дъно. Отворите на решетката са големи и при печене на бланширани картофки, част от тях падат долу в кошницата. Дано съ би полезен с мнението си.

Avantaje

Мощен с голяма кошница

Dezavantaje

Липса на индикатор че работи. Залепващо покритие на кошницата. Големи отвори на решетката.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l

Date of Use 2026-07-20

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l

Date of Use 2026-07-20

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Referințe

  1. În comparaţie cu cartofii prăjiţi preparaţi într-o friteuză convenţională în baie de ulei.

  2. Sondaj în rândul utilizatorilor de NutriU, 6000 de respondenţi, 2021.

  3. Procentaje medii bazate pe măsurători interne de laborator cu aparatele Airfryer Philips; gătirea unui piept de pui (setare AF 160 °C fără preîncălzire) sau a unui file de somon (setare AF 200 °C fără preîncălzire) faţă de utilizarea unui cuptor de clasă A.