Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Setul de îngrijire complet
20 în 1: faţă, cap şi corp
Pieptene pentru tuns de precizie
Tehnologie OneBlade unică
Pieptenele patentat pentru tuns oferă 11 setări de lungime între 1-3 mm, astfel încât să poţi obţine un tuns uniform la lungimea exactă dorită.
Dispozitivul de tăiere cu mişcare rapidă (6000 x pe minut) trece chiar şi prin cel mai lung păr, cu stratul de alunecare şi vârfurile rotunjite pentru a proteja pielea, astfel încât să poţi aranja şi rade confortabil barba. Curăţă obrajii, bărbia şi gâtul pentru a-ţi contura barba cu precizie.
Lamele din oţel inoxidabil ale aparatului de tuns rămân ascuţite ca în prima zi, pentru performanţă de durată. Nu este necesar ulei.
4.7
din 5
302
Recenzii
91%
recomandă acest produs
MM R
02/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
recomand
L-am folosit doar de 3 ori insa pare de farte buna calitate si este produsul pe care il cautam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer Prestige MG9690/30 Aparat de tuns 25-în-1
Date of Use 2026-06-02
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer Prestige MG9690/30 Aparat de tuns 25-în-1
Date of Use 2026-06-02
Sicrans
05/05/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produse excelent
Îmi place designul lui ,faptul ca are mai multe lamele pentru diferiți piepteni, fiind set are și un OneBlade . Ce nu-mi place este ca are doar cablul de încărcat și de la un alt model de OneBlade nu se potrivesc . Per total își merită toți banii,l-am prins și la ofertă și chiar tunde foarte bine ..Phillips ca de obicei produsele voastre sunt de calitate
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 Aparat de tuns 20-în-1
Date of Use 2026-04-24
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 Aparat de tuns 20-în-1
Date of Use 2026-04-24
Sicran
17/04/2026
România
Excelent
Ca de obicei când vine vorba de produse Philips nu ești niciodată dezamăgit, de-a lungul timpului am cumpărat diferite produse gama Philips și sunt funcționale și astăzi,unele au peste 6 ani deja .Mulțumesc Philips eu unul chiar sunt mulțumit de produsele voastre
Avantaje
Calitative și durabile
Dezavantaje
Deocamdată nu am găsit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 Aparat de tuns 20-în-1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 Aparat de tuns 20-în-1
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
Bazat pe 2,3 sesiuni de tundere a părului facial pe săptămână, fiecare sesiune cu durata medie de 11,5 minute
În comparaţie cu aparatul de tuns multifuncţional Philips fără elementul de tăiere de 41 mm