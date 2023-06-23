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Kituri îngrijire/îndepărtare păr
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Multigroom All-in-One Seria 5000
Producție oprită
Asistență
MG5940/15
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Manual de utilizare
Declaraţie de conformitate UE
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Ce pot utiliza pentru a-mi încărca produsele Philips cu încărcare prin USB?
All-in-One TrimmerPieptene reglabil pentru păr 9-13 mm
All-in-One TrimmerPieptene pentru aspect nebărbierit 2 mm
All-in-One TrimmerPieptene reglabil pentru păr 16-20 mm
All-in-One TrimmerHusă
All-in-One-TrimmerPieptene reglabil pentru păr 3-7 mm
All-in-One TrimmerPieptene pentru aspect nebărbierit 1 mm
All-in-One TrimmerPieptene corp 3 mm
All-in-One TrimmerPieptene corp 5 mm
Aparat de tuns pentru corp
All-in-One-Trimmer/MultigroomAparat de tuns părul din nas şi urechi
All-in-One-Trimmer& MultigroomPieptene 9 mm
All-in-One_Trimmer& MultigroomPieptene 16 mm
Adaptor USB HQ87 pentru priză
Dispozitiv de tăiere
Beardtrimmer series 5000Aparat de tuns de precizie
Cablu USB
ShaversPerie de curăţat
Noul meu aparat de tuns sau de bărbierit Philips nu porneşte
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