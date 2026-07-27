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Lame cu dinţi rotunjiţi
Lame cu ascuţire automată
Indicator LED pentru încărcare
Piepteni reglabili (3-7 mm)
Aparatul nostru de tuns este livrat cu 7 instrumente, astfel încât să îţi poţi tunde şi aranja părul facial, dar și să îţi tunzi părul, acoperind în mod comod toate nevoile tale de îngrijire.
Lamele aparatului de tuns şi pieptenii pentru barbă creează linii drepte şi precise, pentru a obţine cu uşurinţă aspectul ideal.
Montează pieptenele pentru tuns părul şi alege dintre diferitele setări de lungime pentru a-ţi menţine cu uşurinţă coafura acasă.
4.6
din 5
590
Recenzii
94%
recomandă acest produs
Mr. T.
27/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Păreri pro și contra!
Am ales această evaluare pentru a spune câte ceva! Aș vrea o autonomie mai mare a bateriei, dar acest lucru se compensează cu viteza de încărcare! O recomand tuturor!
Avantaje
Încărcare rapidă
Dezavantaje
Autonomie mică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1
Date of Use 2026-07-25
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1
Date of Use 2026-07-25
Pferd2026
24/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Utilizator multumit
L-am facut cadou. L-am cumparat din Carrefour, sigilat, nou nu ca cel din seria 7000 cumparat on-line direct de la PHILIPS si care a venit " sigilat " dar era resigilat . Utilizatorul e foarte multumit .
Avantaje
-
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Aparat de tuns 6-în-1
Date of Use 2026-07-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Aparat de tuns 6-în-1
Date of Use 2026-07-01
Badea
19/01/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs de calitate.
Momentan foarte mulțumit de produsul achiziționat. In general produsele Philips de calitate .
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
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