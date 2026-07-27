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  • Un singur instrument, stilizare uşoară şi eficientă
  • Un singur instrument, stilizare uşoară şi eficientă
  • Un singur instrument, stilizare uşoară şi eficientă
  • Un singur instrument, stilizare uşoară şi eficientă
  • Un singur instrument, stilizare uşoară şi eficientă
  • Un singur instrument, stilizare uşoară şi eficientă
  • Un singur instrument, stilizare uşoară şi eficientă
  • Un singur instrument, stilizare uşoară şi eficientă
  • Un singur instrument, stilizare uşoară şi eficientă
  • Un singur instrument, stilizare uşoară şi eficientă
  • Un singur instrument, stilizare uşoară şi eficientă
  • Un singur instrument, stilizare uşoară şi eficientă
  • Un singur instrument, stilizare uşoară şi eficientă
  • Un singur instrument, stilizare uşoară şi eficientă
  • Un singur instrument, stilizare uşoară şi eficientă
  • Un singur instrument, stilizare uşoară şi eficientă

All-in-One Trimmer 3000 SeriesAparat de tuns 7-în-1

MG3930/15

4.6
| (590) Recenzii | 94% recomandă acest produs
Un singur instrument, stilizare uşoară şi eficientă
Proiectat pentru versatilitate şi eficienţă. Cu 7 accesorii, lame din oţel cu ascuţire automată pentru precizie de lungă durată şi vârfuri rotunjite pentru o tundere mai delicată, aparatul de tuns îţi oferă versatilitatea necesară pentru a te ocupa eficient de toate nevoile tale de îngrijire.
Vezi toate beneficiile

Garanție extinsă

The world's most preferred electric male grooming brand1

Pentru faţă şi cap

Un singur instrument, stilizare uşoară şi eficientă

  • Lame cu dinţi rotunjiţi

  • Lame cu ascuţire automată

  • Indicator LED pentru încărcare

  • Piepteni reglabili (3-7 mm)

Aparat de tuns 7-în-1

Aparat de tuns 7-în-1

Aparatul nostru de tuns este livrat cu 7 instrumente, astfel încât să îţi poţi tunde şi aranja părul facial, dar și să îţi tunzi părul, acoperind în mod comod toate nevoile tale de îngrijire.

Barba ideală cu uşurinţă şi precizie

Barba ideală cu uşurinţă şi precizie

Lamele aparatului de tuns şi pieptenii pentru barbă creează linii drepte şi precise, pentru a obţine cu uşurinţă aspectul ideal.

Tunde-ţi părul aşa cum îţi doreşti

Tunde-ţi părul aşa cum îţi doreşti

Montează pieptenele pentru tuns părul şi alege dintre diferitele setări de lungime pentru a-ţi menţine cu uşurinţă coafura acasă.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.6

din 5

590

Recenzii

94%

recomandă acest produs

27/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Păreri pro și contra!

Am ales această evaluare pentru a spune câte ceva! Aș vrea o autonomie mai mare a bateriei, dar acest lucru se compensează cu viteza de încărcare! O recomand tuturor!

Avantaje

Încărcare rapidă

Dezavantaje

Autonomie mică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1

Date of Use 2026-07-25

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1

Date of Use 2026-07-25

24/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Utilizator multumit

L-am facut cadou. L-am cumparat din Carrefour, sigilat, nou nu ca cel din seria 7000 cumparat on-line direct de la PHILIPS si care a venit " sigilat " dar era resigilat . Utilizatorul e foarte multumit .

Avantaje

-

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Aparat de tuns 6-în-1

Date of Use 2026-07-01

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Aparat de tuns 6-în-1

Date of Use 2026-07-01

19/01/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs de calitate.

Momentan foarte mulțumit de produsul achiziționat. In general produsele Philips de calitate .

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1

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  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. La înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare