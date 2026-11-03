Evită semnalele înșelătoare pe panoul de bord

Uneori, atunci când instalezi becuri LED cu montare pe instalații vechi, consumul mai mic de energie al LED-ului este interpretat de sistemul de siguranță al mașinii ca o defecțiune a becurilor. Aceasta va duce la afișarea unui semnal de eroare pe panoul de bord, deși becurile cu LED funcționează perfect. Pentru a evita acest inconvenient, îți recomandăm să folosești un adaptor CANbus Philips. Adaptorul CANbus Philips pentru becurile Philips LED HL [H4] se conectează la sistemul de siguranță încorporat pentru a elimina mesajele false de eroare de pe panoul de bord. Șoferii se pot bucura de becurile cu LED Philips fără bătăi de cap.