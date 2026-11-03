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soluție 3-în-1
Bucură-te de soluția 3-în-1* pentru avertismentele de pe panoul de bord și problemele de iluminare ale becurilor LED Philips cu adaptoarele Philips CANbus. Adaptoarele Philips CANbus asigură o performanță fiabilă și de lungă durată becurilor tale LED, în condiții reale de conducere.
Pentru montarea becurilor LED [≈H8/H11/H16] pe instalații vechi
Evită erorile de semnal și de lumină
Instalare simplă
Design rezistent la apă
Uneori, atunci când instalezi becuri LED cu montare pe vechile instalații, consumul mai mic de energie al LED-ului este interpretat de sistemul de siguranță al mașinii ca o defecțiune a becurilor. Aceasta va duce la afișarea unui semnal de eroare pe panoul de bord, deși becurile cu LED funcționează perfect. Pentru a evita acest inconvenient, îți recomandăm să folosești un adaptor CANbus Philips. Adaptorul CANbus Philips pentru becurile Philips LED FL [H8/H11/H16] se conectează la sistemul de siguranță încorporat pentru a elimina mesajele false de eroare de pe panoul de bord. Șoferii se pot bucura de becurile cu LED Philips fără bătăi de cap.
Consumul mai mic de energie al becurilor cu LED poate crea uneori probleme de variație a curentului, ceea ce duce la scăderea performanței becurilor cu LED. Dispunând de o funcție inteligentă 3 în 1, adaptorul CANbus Philips aduce o funcție suplimentară de condensator, evitând pâlpâirea și problemele de reducere a luminozității. Bucură-te de cele mai bune becuri cu LED Philips cu montare pe vechile instalații, cu cea mai recentă generație de adaptoare CANbus Philips.
Fiecare model de vehicul este diferit; cele mai multe nu necesită un adaptor Philips CANbus la montarea LED-urilor pe instalațiile vechi! Pentru a afla dacă este necesar un adaptor CANbus Philips pentru modelul tău de vehicul, accesează site-ul nostru web Philips și consultă cea mai recentă listă de compatibilități online**.
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Recenzii
Evită avertismentele false de pe panoul de bord, împiedică pâlpâirea și problemele de diminuare a luminii
Ne testăm continuu becurile și accesoriile cu modelele noi de vehicule și ne actualizăm periodic lista de compatibilități. Dacă modelul tău de vehicul nu este enumerat, acesta nu a fost încă testat. Te rugăm să contactezi serviciul nostru de asistență pentru clienți.
Pentru detalii, accesează Philips.com/AutomotiveSupport
3 ani garanție (2 ani standard + 1 an extinsă). Accesează philips.com/auto-warranty pentru a te înregistra pentru garanție extinsă