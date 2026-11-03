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LUM11336U92X2/10
11336U92X2
Stăpânește lumina, sfidează întunericul
Sfidează întunericul cu Philips Ultinon Pro9200, punctul culminant al performanței în iluminarea cu becuri LED montate pe vechile instalații. Bucură-te de puterea tehnologiei LED de ultimă oră cu o luminozitate crescută cu până la 400%*, de la unul dintre cele mai compacte becuri de pe piață.
LED-HL [~H3]
Luminozitate superioară
Compatibilitate cu o flotă amplă
Stil și siguranță la calitate înaltă
Pachet de: 2
Gama de becuri LED Philips Ultinon Pro9200 combină puterea tehnologiei cu LED-uri cu o carcasă ultracompactă, potrivită pentru orice tip de aplicație de iluminare. Beneficiezi de dimensiuni mai mici cu 30 % față de predecesoarele sale, fiind concepute pentru montare fără efort chiar și în cele mai înguste faruri. Montarea pe vechile instalații este ușoară, oferind șoferilor pasionați și amatorilor de personalizare funcționalitate fără bătăi de cap.
Becurile pentru faruri Philips Ultinon Pro9200 oferă vizibilitatea excepțională de care ai nevoie în timpul condusului. Datorită selecției noastre unice de LED-uri și perfecționării meticuloase a produselor, te vei bucura de o luminozitate de neegalat, cu mult mai mare decât cea minimă legală pentru becurile cu halogen. Distinge mai bine indicatoarele rutiere cu ajutorul spectrului unic optim al acestora și îmbunătățește-ți vizibilitatea pe drum. Becurile noastre te ajută să te deplasezi cu încredere.
Condu în siguranță și cu precizie cu becurile Philips Ultinon Pro9200. Datorită poziționării precise a cipurilor LED în becurile noastre Philips Ultinon Pro9200, vei avea lumină exact acolo unde ai nevoie pe drum, fără a orbi participanții la trafic de pe sensul opus. De asemenea, becurile noastre sunt echipate cu tehnologia inovatoare Philips SafeBeam, care produce cel mai bun fascicul utilizabil și un tipar fără reflexii. Aceasta înseamnă vizibilitate optimă în timpul condusului.
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Recenzii
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Neomologate CEE. Nu sunt destinate utilizării pe drumurile publice. Ai responsabilitatea de a respecta cerințele legale aplicabile în țara ta.
Gama de becuri LED Philips Ultinon Pro9200 dispune de o garanție de 2 ani la achiziție și garanție extinsă gratuită de 3 ani la înregistrare. Accesează philips.com/auto-warranty pentru a afla mai multe despre politica noastră de garanție. Garanția Philips acoperă numai defectele de fabricație și utilizarea necomercială.