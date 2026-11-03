Lumină mai puternică pe drum

Becurile pentru faruri Philips Ultinon Pro9200 oferă vizibilitatea excepțională de care ai nevoie în timpul condusului. Datorită selecției noastre unice de LED-uri și perfecționării meticuloase a produselor, te vei bucura de o luminozitate de neegalat, cu mult mai mare decât cea minimă legală pentru becurile cu halogen. Distinge mai bine indicatoarele rutiere cu ajutorul spectrului unic optim al acestora și îmbunătățește-ți vizibilitatea pe drum. Becurile noastre te ajută să te deplasezi cu încredere.