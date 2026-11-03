Găsește inelul adaptor potrivit pentru vehiculul tău

Becurile LED* Philips HL [H7], H7 sunt potrivite pentru majoritatea modelelor de vehicule, dar unele pot necesita inele adaptoare pentru a asigura instalarea în siguranță. Pentru a afla dacă ai nevoie de inele suplimentare pentru a moderniza farurile camionului tău cu LED, consultă listele noastre de compatibilitate Philips**.