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LUM11023X2/10
11023X2
LUM11023X2
Potrivire precisă și instalare ușoară
Pentru a instala în siguranță becuri cu LED în vehiculul tău, este posibil să ai nevoie de adaptoare specifice modelului. Inelele adaptoare Philips asigură fixarea fermă a becurilor noastre cu LED Philips H7 în vehiculele care au nevoie de ele.
Inele adaptoare de tip L
Pachet de: 2 inele adaptoare
Pentru HL [≈ H7], H7-LED
Se aplică vehiculelor de 24 V
Becurile LED* Philips HL [H7], H7 sunt potrivite pentru majoritatea modelelor de vehicule, dar unele pot necesita inele adaptoare pentru a asigura instalarea în siguranță. Pentru a afla dacă ai nevoie de inele suplimentare pentru a îmbunătăți iluminarea farurilor mașinii cu LED, consultă listele noastre de compatibilitate Philips**.
Inelele adaptoare pentru becuri LED Philips sunt ușor de instalat și garantează o fixare perfectă și sigură a becurilor LED H7 la farurile vehiculelor, acolo unde este necesar. Pentru a afla mai multe despre instalarea inelelor adaptoare, manualul de utilizare poate fi accesat pe pagina de asistență Philips***.
Inelele adaptoare pentru becuri LED Philips sunt fabricate din materiale durabile și pot rezista solicitărilor fizice și termice ale utilizării din industria auto. Acestea au fost testate în cele mai dificile condiții, astfel încât să te poți bucura de performanța unică a becurilor noastre LED* Philips HL [H7], H7 timp de ani de zile.
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Recenzii
Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.
Disponibil pe philips.com/LEDcompatibility-check. A se nota că aprobarea pentru utilizarea rutieră a seriei Philips Ultinon Pro6000 este valabilă numai atunci când este instalată împreună cu accesoriile Philips originale, dacă este necesar. Informații suplimentare la Philips.com/roadlegalLED
Pentru detalii, accesează Philips.com/AutomotiveSupport