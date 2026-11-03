Material rezistent pentru performanță de durată

Inelele adaptoare pentru becuri LED Philips sunt fabricate din materiale durabile și pot rezista solicitărilor fizice și termice ale utilizării din industria auto. Acestea au fost testate în cele mai dificile condiții, astfel încât să te poți bucura de performanța unică a becurilor noastre LED* Philips HL [H7], H7 timp de ani de zile.