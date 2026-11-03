ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Foto produs unic
  • Foto produs alternativ EMEA 11020X2 Inel adaptor Philips de tip X
  • Foto produs alternativ EMEA 11020X2 Inel adaptor Philips de tip X
  • Foto produs alternativ EMEA 11020X2 Inel adaptor Philips de tip X
  • Foto produs unic
  • Foto produs alternativ EMEA 11020X2 Inel adaptor Philips de tip X
  • Foto produs alternativ EMEA 11020X2 Inel adaptor Philips de tip X
  • Foto produs alternativ EMEA 11020X2 Inel adaptor Philips de tip X

Accessories for LED upgradeInele adaptoare de tip X

LUM11020X2/10

11020X2

LUM11020X2

Potrivire precisă și instalare ușoară

Pentru a instala în siguranță becuri cu LED în vehiculul tău, este posibil să ai nevoie de adaptoare specifice modelului. Inelele adaptoare Philips asigură fixarea fermă a becurilor noastre cu LED Philips H7 în vehiculele care au nevoie de ele.

Vezi toate beneficiile

Instalare ușoară a HL [≈ H7], H7-LED

Potrivire precisă și instalare ușoară

  • Inele adaptoare de tip X

  • Pachet de: 2 inele adaptoare

  • Pentru HL [≈ H7], H7-LED

  • Se aplică vehiculelor de 12 V.

Găsește inelul adaptor potrivit pentru vehiculul tău

Becurile LED* Philips HL [H7], H7 sunt potrivite pentru majoritatea modelelor de vehicule, dar unele pot necesita inele adaptoare pentru a asigura instalarea în siguranță. Pentru a afla dacă ai nevoie de inele suplimentare pentru a îmbunătăți iluminarea farurilor mașinii cu LED, consultă listele noastre de compatibilitate Philips**.

Ușor de instalat

Inelele adaptoare pentru becuri LED Philips sunt ușor de instalat și garantează o fixare perfectă și sigură a becurilor LED H7 la farurile vehiculelor, acolo unde este necesar. Pentru a afla mai multe despre instalarea inelelor adaptoare, manualul de utilizare poate fi accesat pe pagina de asistență Philips***.

Material rezistent pentru performanță de durată

Inelele adaptoare pentru becuri LED Philips sunt fabricate din materiale durabile și pot rezista solicitărilor fizice și termice ale utilizării din industria auto. Acestea au fost testate în cele mai dificile condiții, astfel încât să te poți bucura de performanța unică a becurilor noastre LED* Philips HL [H7], H7 timp de ani de zile.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.

  2. Disponibil pe philips.com/LEDcompatibility-check. A se nota că aprobarea pentru utilizarea rutieră a seriei Philips Ultinon Pro6000 este valabilă numai atunci când este instalată împreună cu accesoriile Philips originale, dacă este necesar. Informații suplimentare la Philips.com/roadlegalLED

  3. Pentru detalii, accesează Philips.com/AutomotiveSupport