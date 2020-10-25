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Philips Sonicare DiamondClean Periuţă de dinţi sonică electrică

Producție oprită

Asistență

Philips Sonicare DiamondCleanPeriuţă de dinţi sonică electrică

HX9372/04

HX9370

Philips Sonicare DiamondClean Periuţă de dinţi sonică electrică

Producție oprită

Disponibil în

Amethyst
Amethyst
Black
Black

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Manuale şi documentaţie

Paşaport eco - English (US)

  • PDF fişier, 135.5 kB
  • 25 October 2020

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 2.9 MB
  • 23 October 2020

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