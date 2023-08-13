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  • Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
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  • Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
  • Dinţi mai albi şi mai sănătoşi

Producție oprită

Philips Sonicare DiamondCleanPeriuţă de dinţi sonică electrică

HX9352/04

HX9350

4.7
| (1496) Recenzii | 93% recomandă acest produs

Disponibil în

Amethyst
Amethyst
Black
Black
Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
Cea mai bună albire de la Sonicare încorporată în cea mai elegantă periuţă de dinţi electrică Philips Sonicare. Alege Sonicare.
Vezi toate beneficiile

Cea mai bună periuţă electrică de dinţi Philips Sonicare pentru albire

Dinţi mai albi şi mai sănătoşi

  • 5 moduri

  • 2 capete de periere

  • Pahar de încărcare, toc de transport

  • cu modul Polish

Îndepărtare de până la 7 ori mai bună a plăcii bacteriene comparativ cu o periuţă de dinţi manuală

Îndepărtare de până la 7 ori mai bună a plăcii bacteriene comparativ cu o periuţă de dinţi manuală

Perii deşi, de înaltă calitate îndepărtează de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală.

Zâmbet mai strălucitor într-o săptămână cu capul de periere DiamondClean*

Zâmbet mai strălucitor într-o săptămână cu capul de periere DiamondClean*

Ataşează capul de periere DiamondClean pentru a îndepărta delicat şi totuşi eficient petele de suprafaţă. Perii centrali deşi pentru eliminarea petelor lucrează intens pentru a-ţi oferi un zâmbet de 2 ori mai strălucitor în doar 7 zile.*

Îmbunătăţeşte starea de sănătate a gingiilor în numai 2 săptămâni*

Îmbunătăţeşte starea de sănătate a gingiilor în numai 2 săptămâni*

Graţie curăţării optime asigurate de DiamondClean, gingiile devin mai sănătoase în 2 săptămâni*. Eliminând până la de 7 ori mai multă placă bacteriană de-a lungul liniei gingiilor decât o periuţă de dinţi manuală*, vei beneficia de cel mai sănătos zâmbet.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

1496

Recenzii

93%

recomandă acest produs

13/08/2023

România

România

Cumpărător verificat

Grozav

Am avut un alt produs philips, al carui motor a cedat dupa 8 ani. Am fost foarte incantata de cel anterior, asa ca am cumparat unul similar!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9332/04 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9332/04 Periuţă de dinţi sonică electrică

04/10/2022

România

România

Cumpărător verificat

Excepțională

Până acum am avut 2 periuțe electrice de la alt brand și nu eram mulțumită deloc. Acum 2 ani am achiziționat o periuță Philips sonicare, dar am simțit nevoia de un upgrade și mă am făcut-o. Simți cu adevărat cum curată, are mai multe funcții iar modul de încărcare este unul inovativ

Avantaje

Curățare super bună

Dezavantaje

Nu sunt

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9362/67 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9362/67 Periuţă de dinţi sonică electrică

23/02/2022

România

România

Merita toti banii

Noi le avem de aproape 2 ani si suntem foarte incantati. Curata foarte bine dintii iar bateria tine cam 2 saptamani, cu spalat de 2-3 ori pe zi. Materialul este de calitate, capetele de periaj se gasesc destul de usor si la preturi decente, mai ales cand sunt la reducere. A fost o achizitie scumpa, intr-adevar, dar chiar merita banii.

Avantaje

Foarte usor de folosit, curata foarte bine, bateria tine la fel ca atunci cand era noua, se poate incarca la laptop.

Dezavantaje

Am putea spune pretul, dar noi deja ne-am convins ca merita.

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9392/39 Set de 2 periuțe sonice electrice

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9392/39 Set de 2 periuțe sonice electrice

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Referințe

  1. Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală

  2. pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul Clean