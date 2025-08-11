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Producție oprită
HX992W
HX9917/88
HX992B
HX9917/89
HX991B
HX9914/57
HX991W
HX9911/19
HX991P
HX9911/21
HX991R
HX9911/23
HX991B_BK
HX9914/69
HX6838
HX6830/35
HX680J
HX6800/35
HX684B
HX6850/47
2 x capete de periere
Îndepărtare placă bacteriană
Pentru orice periuță Sonicare
Senzor inteligent RFID
Culoare: Alb
Mulţumită designului flexibil, îndepărtează până la de 10 ori mai multă placă bacteriană din zonele greu accesibile*, pentru o curăţare în profunzime de-a lungul liniei gingiilor şi între dinţi.
Cu tehnologia noastră de curăţare adaptivă, vei obţine o curăţare personalizată de fiecare dată când îţi periezi dinţii. Marginile moi din cauciuc se mulează pentru a permite capului de periere Premium Plaque Control să se adapteze formei dinţilor şi gingiilor, absorbind orice presiune de periere excesivă şi sporind puterea sonică de curăţare. Perii se pot ajusta apoi formei dinţilor şi gingiilor, astfel încât să obţii o suprafaţă de contact de 4 ori mai mare decât cu un cap de periere obişnuit**, pentru o curăţare mai profundă în zonele greu accesibile.
Vei obţine întotdeauna cea mai bună curăţare posibilă cu funcţia noastră de sincronizare a modurilor BrushSync™*. Capul de periere Philips Sonicare C3 Premium Plaque Control se sincronizează cu mânerul periuţei Philips Sonicare cu funcţie BrushSync™****, selectând modul de periere şi nivelul de intensitate ideale pentru o curăţare excepţională. Nu trebuie decât să începi să periezi.
4.9
din 5
244
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Sorinache
11/08/2025
România
Prietenos cu gingiile mele! Recomand cu incredere!
Curata perfect dintii si gingiile.Foarte bune, eu am gingiile ușor sensibile si nu am avut niciun fel de problema cu ele.
Avantaje
Prietenos cu gingiile!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Premium Plaque Defence HX9042/87 Capete de periere pentru periuţa sonică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Premium Plaque Defence HX9042/87 Capete de periere pentru periuţa sonică
17/07/2025
România
Un produs excelent
Le folosesc de cand am aparat dentar. Sunt foarte multumita de ele.Le foloseste si mama mea pentru ca sunt foarte bune si pentru implanturi.
Acest review a fost făcut pentru Premium Plaque Defence HX9042/87 Capete de periere pentru periuţa sonică
Acest review a fost făcut pentru Premium Plaque Defence HX9042/87 Capete de periere pentru periuţa sonică
Ambra3
17/07/2025
România
Sunt incantata de aceste capete
Curata foarte bine! Le-am achizitionat la recomandarea unei prietene si sunt foarte multumita.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Premium Plaque Defence HX9042/88 Capete de periere pentru periuţa sonică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Premium Plaque Defence HX9042/88 Capete de periere pentru periuţa sonică
Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală
comparativ cu un cap de periere DiamondClean
Sincronizarea modurilor BrushSync™ este compatibilă numai cu mânerele de periuţe de dinţi Philips Sonicare cu funcţia BrushSync™