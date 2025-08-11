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  • Capul nostru de periuţă cu cea mai profundă curăţare
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  • Capul nostru de periuţă cu cea mai profundă curăţare
  • Capul nostru de periuţă cu cea mai profundă curăţare
  • Capul nostru de periuţă cu cea mai profundă curăţare
  • Capul nostru de periuţă cu cea mai profundă curăţare
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  • Capul nostru de periuţă cu cea mai profundă curăţare
  • Capul nostru de periuţă cu cea mai profundă curăţare
  • Capul nostru de periuţă cu cea mai profundă curăţare

Producție oprită

Philips Sonicare C3 Premium Plaque DefenceCapete standard pentru periuţa sonică

HX9042/17

4.9
| (244) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Capul nostru de periuţă cu cea mai profundă curăţare
Bucură-te de o curăţare unică, pe măsura zâmbetului tău. Tehnologia noastră C3 Premium Plaque Control se adaptează la contururile dinţilor şi gingiilor graţie marginilor moi şi flexibile, care îţi oferă un contact de 4 ori mai bun cu suprafaţa decât un cap de periere obişnuit**, pentru curăţare temeinică şi confortabilă.
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Produse compatibile
DiamondClean Smart 9400

DiamondClean Smart 9400
Periuţă de dinţi reîncărcabilă

HX992W

HX9917/88

DiamondClean Smart 9400

DiamondClean Smart 9400
Periuţă de dinţi reîncărcabilă

HX992B

HX9917/89

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Periuţă de dinţi reîncărcabilă

HX991B

HX9914/57

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Periuţă de dinţi electrică

HX991W

HX9911/19

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Periuţă de dinţi electrică

HX991P

HX9911/21

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Periuţă de dinţi electrică

HX991R

HX9911/23

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Set 2 Periuţe de dinţi electrice

HX991B_BK

HX9914/69

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Set 2 Periuţe de dinţi electrice

HX6838

HX6830/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Periuţă de dinţi sonică electrică

HX680J

HX6800/35

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Periuţă de dinţi sonică electrică

HX684B

HX6850/47

De până la 10 ori mai multă placă bacteriană eliminată*

Capul nostru de periuţă cu cea mai profundă curăţare

  • 2 x capete de periere

  • Îndepărtare placă bacteriană

  • Pentru orice periuță Sonicare

  • Senzor inteligent RFID

  • Culoare: Alb

Îndepărtare de până la 10 ori mai bună a plăcii bacteriene comparativ cu o periuţă de dinţi manuală

Îndepărtare de până la 10 ori mai bună a plăcii bacteriene comparativ cu o periuţă de dinţi manuală

Mulţumită designului flexibil, îndepărtează până la de 10 ori mai multă placă bacteriană din zonele greu accesibile*, pentru o curăţare în profunzime de-a lungul liniei gingiilor şi între dinţi.

Suprafaţă de contact de 4 ori mai mare** pentru curăţare profundă, fără efort

Suprafaţă de contact de 4 ori mai mare** pentru curăţare profundă, fără efort

Cu tehnologia noastră de curăţare adaptivă, vei obţine o curăţare personalizată de fiecare dată când îţi periezi dinţii. Marginile moi din cauciuc se mulează pentru a permite capului de periere Premium Plaque Control să se adapteze formei dinţilor şi gingiilor, absorbind orice presiune de periere excesivă şi sporind puterea sonică de curăţare. Perii se pot ajusta apoi formei dinţilor şi gingiilor, astfel încât să obţii o suprafaţă de contact de 4 ori mai mare decât cu un cap de periere obişnuit**, pentru o curăţare mai profundă în zonele greu accesibile.

Selectează în mod automat modul ideal pentru rezultate perfecte***

Selectează în mod automat modul ideal pentru rezultate perfecte***

Vei obţine întotdeauna cea mai bună curăţare posibilă cu funcţia noastră de sincronizare a modurilor BrushSync™*. Capul de periere Philips Sonicare C3 Premium Plaque Control se sincronizează cu mânerul periuţei Philips Sonicare cu funcţie BrushSync™****, selectând modul de periere şi nivelul de intensitate ideale pentru o curăţare excepţională. Nu trebuie decât să începi să periezi.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

244

Recenzii

97%

recomandă acest produs

2

11/08/2025

România

România

Prietenos cu gingiile mele! Recomand cu incredere!

Curata perfect dintii si gingiile.Foarte bune, eu am gingiile ușor sensibile si nu am avut niciun fel de problema cu ele.

Avantaje

Prietenos cu gingiile!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Premium Plaque Defence HX9042/87 Capete de periere pentru periuţa sonică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Premium Plaque Defence HX9042/87 Capete de periere pentru periuţa sonică

17/07/2025

România

România

Un produs excelent

Le folosesc de cand am aparat dentar. Sunt foarte multumita de ele.Le foloseste si mama mea pentru ca sunt foarte bune si pentru implanturi.

Acest review a fost făcut pentru Premium Plaque Defence HX9042/87 Capete de periere pentru periuţa sonică

Acest review a fost făcut pentru Premium Plaque Defence HX9042/87 Capete de periere pentru periuţa sonică

17/07/2025

România

România

Sunt incantata de aceste capete

Curata foarte bine! Le-am achizitionat la recomandarea unei prietene si sunt foarte multumita.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Premium Plaque Defence HX9042/88 Capete de periere pentru periuţa sonică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Premium Plaque Defence HX9042/88 Capete de periere pentru periuţa sonică

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Referințe

  1. Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală

  2. comparativ cu un cap de periere DiamondClean

  3. Sincronizarea modurilor BrushSync™ este compatibilă numai cu mânerele de periuţe de dinţi Philips Sonicare cu funcţia BrushSync™