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Producție oprită

Philips SonicareAparat de curăţare interdentară AirFloss Ultra

HX8491/03

4.6

| (85) Recenzii | 93% recomandă acest produs

Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni

Pentru persoanele care nu folosesc aţă dentară în mod regulat, AirFloss Ultra**** este cea mai uşoară cale de curăţare eficientă între dinţi. AirFloss Ultra se poate utiliza cu apă de gură sau cu apă normală şi s-a dovedit clinic că este la fel de eficient pentru sănătatea gingiilor ca aţa dentară.**

Vezi toate beneficiile

Conceput pentru utilizatorii de aţă dentară ocazionali

Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni

  • Cu periuţă de dinţi DiamondClean

  • cu 1 duză şi 1 cap de periere

  • Pahar de încărcare, toc de transport

Albeşte dinţii de peste 2 ori mai bine decât o periuţă de dinţi manuală

Albeşte dinţii de peste 2 ori mai bine decât o periuţă de dinţi manuală

Această periuţă de dinţi Philips Sonicare albeşte dinţii de peste 2 ori mai bine decât o periuţă de dinţi manuală în doar 1 săptămână. Elimină până la 100% mai multe pete, pentru dinţi mai albi în doar 1 săptămână.

Concepute pentru a maximiza mişcarea sonică

Concepute pentru a maximiza mişcarea sonică

Capetele de periere Philips Sonicare sunt vitale pentru tehnologia noastră de bază cu mişcări ale periei de înaltă frecvenţă, înaltă amplitudine, care efectuează 62.000 de mişcări de periere pe minut. Tehnologia noastră sonică transmite puterea de la periuţă până la vârful capului de periere. Această mişcare sonică creează o acţiune dinamică a fluidului, care împinge fluidul adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei pentru o curăţare superioară, dar delicată de fiecare dată.

Eliminare de până la 99,9% a plăcii bacteriene***

Eliminare de până la 99,9% a plăcii bacteriene***

AirFloss Ultra elimină până la 99,9 % din placa bacteriană în zonele tratate.***

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.6

din 5

85

Recenzii

93%

recomandă acest produs

04/11/2020

România

România

Cumpărător verificat

10/10

Foarte incantata de ambele produse din set. Recomand! E prima mea periuta de dinti electrica, curata impecabil, imi place diversitatea programelor (obisnuiesc sa combin Clean cu Polish), nu mai am probleme cu tartrul, e super fun spalatul pe dinti acum.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss Pro/Ultra HX8491/01 Aparat de curăţare interdentară

Data utilizării 2019-10-04

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss Pro/Ultra HX8491/01 Aparat de curăţare interdentară

Data utilizării 2019-10-04

09/06/2019

România

România

Extraordinar!

Calitate excelenta. Periuta curata dintii incredibil de bine, iar AirFlosser-ul elimina orice resturi ramase intre dinti. Recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HX8491/03 Aparat de curăţare interdentară AirFloss Ultra

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HX8491/03 Aparat de curăţare interdentară AirFloss Ultra

30/11/2018

România

România

Excelent

Cel mai bun set de produse de igiena orală de pe piața, ușor de folosit și de curățat, iar după periere și folosirea air floss dinții rămân curatati perfect.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HX8491/03 Aparat de curăţare interdentară AirFloss Ultra

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HX8491/03 Aparat de curăţare interdentară AirFloss Ultra

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Referințe

  1. sau vei primi banii înapoi

  2. când s-a utilizat în asociere cu o periuţă de dinţi manuală şi apă de gură antimicrobiană la pacienţii cu gingivită uşoară până la moderată; AirFloss este conceput să ajute persoanele care utilizează neregulat aţa dentară să deprindă o rutină sănătoasă de curăţare interdentală zilnică. Pentru detalii suplimentare, consultă Întrebările frecvente din fila Asistenţă.

  3. * Din zonele tratate; într-un studiu de laborator; rezultatele efective la nivelul cavităţii bucale pot varia

  4. * * AirFloss Ultra şi Pro sunt acelaşi produs, dar pot avea denumiri diferite în funcţie de ţară şi de canal.

  5. * * * În funcţie de setarea de jet utilizată