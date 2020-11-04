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Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
Pentru persoanele care nu folosesc aţă dentară în mod regulat, AirFloss Ultra**** este cea mai uşoară cale de curăţare eficientă între dinţi. AirFloss Ultra se poate utiliza cu apă de gură sau cu apă normală şi s-a dovedit clinic că este la fel de eficient pentru sănătatea gingiilor ca aţa dentară.**
Cu periuţă de dinţi DiamondClean
cu 1 duză şi 1 cap de periere
Pahar de încărcare, toc de transport
Această periuţă de dinţi Philips Sonicare albeşte dinţii de peste 2 ori mai bine decât o periuţă de dinţi manuală în doar 1 săptămână. Elimină până la 100% mai multe pete, pentru dinţi mai albi în doar 1 săptămână.
Capetele de periere Philips Sonicare sunt vitale pentru tehnologia noastră de bază cu mişcări ale periei de înaltă frecvenţă, înaltă amplitudine, care efectuează 62.000 de mişcări de periere pe minut. Tehnologia noastră sonică transmite puterea de la periuţă până la vârful capului de periere. Această mişcare sonică creează o acţiune dinamică a fluidului, care împinge fluidul adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei pentru o curăţare superioară, dar delicată de fiecare dată.
AirFloss Ultra elimină până la 99,9 % din placa bacteriană în zonele tratate.***
4.6
din 5
85
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Diana.B
04/11/2020
România
Cumpărător verificat
10/10
Foarte incantata de ambele produse din set. Recomand! E prima mea periuta de dinti electrica, curata impecabil, imi place diversitatea programelor (obisnuiesc sa combin Clean cu Polish), nu mai am probleme cu tartrul, e super fun spalatul pe dinti acum.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss Pro/Ultra HX8491/01 Aparat de curăţare interdentară
Data utilizării 2019-10-04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss Pro/Ultra HX8491/01 Aparat de curăţare interdentară
Data utilizării 2019-10-04
happy
09/06/2019
România
Extraordinar!
Calitate excelenta. Periuta curata dintii incredibil de bine, iar AirFlosser-ul elimina orice resturi ramase intre dinti. Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HX8491/03 Aparat de curăţare interdentară AirFloss Ultra
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HX8491/03 Aparat de curăţare interdentară AirFloss Ultra
Carlcox
30/11/2018
România
Excelent
Cel mai bun set de produse de igiena orală de pe piața, ușor de folosit și de curățat, iar după periere și folosirea air floss dinții rămân curatati perfect.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HX8491/03 Aparat de curăţare interdentară AirFloss Ultra
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HX8491/03 Aparat de curăţare interdentară AirFloss Ultra
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când s-a utilizat în asociere cu o periuţă de dinţi manuală şi apă de gură antimicrobiană la pacienţii cu gingivită uşoară până la moderată; AirFloss este conceput să ajute persoanele care utilizează neregulat aţa dentară să deprindă o rutină sănătoasă de curăţare interdentală zilnică. Pentru detalii suplimentare, consultă Întrebările frecvente din fila Asistenţă.
* Din zonele tratate; într-un studiu de laborator; rezultatele efective la nivelul cavităţii bucale pot varia
* * AirFloss Ultra şi Pro sunt acelaşi produs, dar pot avea denumiri diferite în funcţie de ţară şi de canal.
* * * În funcţie de setarea de jet utilizată