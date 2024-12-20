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Producție oprită
Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
Pentru cei ce nu folosesc aţa dentară consecvent, AirFloss este o modalitate uşoară de a începe să îți cureţi spaţiul interdentar. AirFloss poate fi utilizată cu apă de gură sau apă şi dispune de o tehnologie unică cu jet de aer şi micro-picături pentru a ajuta la îndepărtarea plăcii bacteriene în zonele greu accesibile.
Include 1 cap
AirFloss utilizează o tehnologie cu jet de aer şi micro-picături unică ce aplică un jet rapid de aer sub presiune şi apă sau apă de gură între dinţi. Butonul de activare printr-o atingere este la fel de simplu ca un clic de mouse.
Curăţarea spaţiilor dintre dinţi este foarte importantă pentru sănătatea orală în general. AirFloss este o modalitate uşoară de a curăţa mai profund între dinţi, ajutându-te să îți formezi un obicei sănătos. După trei luni de utilizare a dispozitivului AirFloss, 96% dintre persoanele care foloseau aţa dentară inconsecvent au continuat să folosească AirFloss cel puţin patru zile pe săptămână.
Cu AirFloss, curăţarea întregii danturi durează doar 30 de secunde. Doar apeşi butonul o dată pentru un singur jet, apoi muţi şi repeţi. Pentru a utiliza funcţia nouă de curăţare automată, menţine apăsat butonul şi deplasează vârful de ghidaj de la un spaţiu la altul. Va fi eliberat un jet la fiecare secundă.
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4.3
din 5
104
Recenzii
80%
recomandă acest produs
Kakarott
20/12/2024
România
Capete de schimb?
Bună ziua! Unde mai găsesc să cumpăr capăt de schimb? Mulțumesc!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8281/02 Intradentar - reîncărcabil
Data utilizării 2022-12-20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8281/02 Intradentar - reîncărcabil
Data utilizării 2022-12-20
Christine2802
13/03/2024
România
Produsul este excelent
De ce nu se mai fabrica? Am avut un dus bucal Philips Sonicare Airfloss care din pacate mi a fost furat. Vreau sa achiziționez altul dar din pacate nu se mai găsește pe piata si nu inteleg care ar fi motivul, era cel mai bun
Avantaje
Curata foarte bine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8221/02 Intradentar - reîncărcabil
Data utilizării 2022-03-13
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8221/02 Intradentar - reîncărcabil
Data utilizării 2022-03-13
RoxxG
29/05/2020
România
Cumpărător verificat
Un produs bun
Este usor de folosit si curata f bine mancarea dintre dinti. La primele folosiri a sangerat putin gingia, dar acum este ok.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8211/02 Intradentar - reîncărcabil
Data utilizării 2020-04-29
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8211/02 Intradentar - reîncărcabil
Data utilizării 2020-04-29
decât în cazul utilizării exclusive a perierii manuale