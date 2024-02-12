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Producție oprită
3 moduri de periaj, 3 niveluri de intensitate
62.000 mișcări/minut
1x Capăt W2 Optimal White
Senzor de presiune
Toc de transport
Ataşează capul de periere W2 Optimal White pentru a elimina petele de suprafaţă şi a dezvălui un zâmbet mai alb. Cu perii săi centrali deşi pentru eliminarea petelor, s-a demonstrat clinic că albeşte dinţii în numai o săptămână.
Această periuţă de dinţi îţi permite să îţi personalizezi periajul, putând alege din trei moduri şi trei intensităţi. Modul Clean este modul standard pentru curăţare superioară. White este modul ideal pentru îndepărtarea petelor de suprafaţă. Iar modul Gum Care adaugă un minut suplimentar de periere la putere redusă, pentru a putea masa uşor gingiile. Trei intensităţi îţi permit să schimbi ordinea setărilor pentru a se alinia cu intensităţile de la stânga la dreapta.
Îţi garantăm o experienţă sigură de periere a dinţilor: tehnologia noastră sonică este adecvată pentru utilizare cu aparate dentare, plombe, coroane şi faţete dentare, ajută la prevenirea cariilor şi îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor.
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4.8
din 5
560
Recenzii
97%
recomandă acest produs
McPeriuta
12/02/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Funcționează foarte bine
Funcționează foarte bine, totuși nu înțelege pentru ce e atât de scumpă.
Avantaje
Periază bine
Dezavantaje
Prețul de achiziție știind că nu are calitatea seriei 9000
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 6100 HX6877/34 Set cu 2 Periuţe de dinţi electrice
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 6100 HX6877/34 Set cu 2 Periuţe de dinţi electrice
Vinga
02/10/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Sunt foarte multumit de aceasta achizitie
Am aflat de periuta de la sotia mea, care a cumparat-o la sfatul unor prieteni. In acest caz avand informatii de la "prima mana" am hotarat sa achizitionez si eu una similara. Desi nu o folosesc decat de putin timp, pana acum sunt foarte multumit dar si... nemultumit ca am aflat de ea atat de tarziu. Inca nu i-am descoperit chiar toate "talentele" dar ma straduiesc in directia asta. Oricum mi-a transformat rutina periajului zilnic cu o periuta "clasica" intr-un moment mult mai placut si cu beneficii certe. Oricum eu nu as fi reusit intro luna sa "perii" atat cat face ea o singura data. Totul la ea este conceput pt optimizarea acestui obicei. O folosesc de doua saptamani, de doua ori pe zi (atatea "mese" consum) si bateria este inca vioaie. Dantura mea s-a acomodat repede cu "oferta" ei si acum dupa fiecare periaj dintii mei stralucesc din ce in ce mai vioi. Sunt foarte multumit de achizitie, desi ca pensionar achizitia ei a fost un mic efort, dar acum am ajuns la concluzia ca a meritat din plin. O recomand tuturor, atat celor care au cat si celor care nu au "probleme" cu dantura
Avantaje
Avantajele si randamentul ei sunt peste tot ce am folosit pana acum
Dezavantaje
Pana acum nu am constatat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Periuţă de dinţi sonică electrică
Ancutz
12/07/2023
România
Parte a unei promoții
Produsul este foarte ok
Un produs eficient, care curata foarte bine și de care suntem multumiti...îl folosim cu drag
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Periuţă de dinţi sonică electrică
Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală