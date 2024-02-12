Am aflat de periuta de la sotia mea, care a cumparat-o la sfatul unor prieteni. In acest caz avand informatii de la "prima mana" am hotarat sa achizitionez si eu una similara. Desi nu o folosesc decat de putin timp, pana acum sunt foarte multumit dar si... nemultumit ca am aflat de ea atat de tarziu. Inca nu i-am descoperit chiar toate "talentele" dar ma straduiesc in directia asta. Oricum mi-a transformat rutina periajului zilnic cu o periuta "clasica" intr-un moment mult mai placut si cu beneficii certe. Oricum eu nu as fi reusit intro luna sa "perii" atat cat face ea o singura data. Totul la ea este conceput pt optimizarea acestui obicei. O folosesc de doua saptamani, de doua ori pe zi (atatea "mese" consum) si bateria este inca vioaie. Dantura mea s-a acomodat repede cu "oferta" ei si acum dupa fiecare periaj dintii mei stralucesc din ce in ce mai vioi. Sunt foarte multumit de achizitie, desi ca pensionar achizitia ei a fost un mic efort, dar acum am ajuns la concluzia ca a meritat din plin. O recomand tuturor, atat celor care au cat si celor care nu au "probleme" cu dantura