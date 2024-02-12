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  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.

Producție oprită

Philips Sonicare ProtectiveClean 6100Periuţă de dinţi sonică electrică

HX6877/28

4.8
| (560) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Dinţi mai albi. În mod delicat.
Simte diferenţa unei curăţări delicate cu senzorul nostru de presiune, totodată albindu-ţi dinţii în doar o săptămână.
Vezi toate beneficiile

Dinţi mai albi în doar o săptămână.

Dinţi mai albi. În mod delicat.

  • 3 moduri de periaj, 3 niveluri de intensitate

  • 62.000 mișcări/minut

  • 1x Capăt W2 Optimal White

  • Senzor de presiune

  • Toc de transport

Albeşte dinţii în numai o săptămână

Albeşte dinţii în numai o săptămână

Ataşează capul de periere W2 Optimal White pentru a elimina petele de suprafaţă şi a dezvălui un zâmbet mai alb. Cu perii săi centrali deşi pentru eliminarea petelor, s-a demonstrat clinic că albeşte dinţii în numai o săptămână.

Trei moduri, trei setări de intensitate

Trei moduri, trei setări de intensitate

Această periuţă de dinţi îţi permite să îţi personalizezi periajul, putând alege din trei moduri şi trei intensităţi. Modul Clean este modul standard pentru curăţare superioară. White este modul ideal pentru îndepărtarea petelor de suprafaţă. Iar modul Gum Care adaugă un minut suplimentar de periere la putere redusă, pentru a putea masa uşor gingiile. Trei intensităţi îţi permit să schimbi ordinea setărilor pentru a se alinia cu intensităţile de la stânga la dreapta.

Sigură şi delicată pe zonele sensibile, lucrările ortodontice şi dentare

Sigură şi delicată pe zonele sensibile, lucrările ortodontice şi dentare

Îţi garantăm o experienţă sigură de periere a dinţilor: tehnologia noastră sonică este adecvată pentru utilizare cu aparate dentare, plombe, coroane şi faţete dentare, ajută la prevenirea cariilor şi îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

Înţelege recenziile produselor

4.8

din 5

560

Recenzii

97%

recomandă acest produs

5
4
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McPeriuta

12/02/2024

România

Parte a unei promoții

Cumpărător verificat

Funcționează foarte bine

Funcționează foarte bine, totuși nu înțelege pentru ce e atât de scumpă.

Avantaje

Periază bine

Dezavantaje

Prețul de achiziție știind că nu are calitatea seriei 9000

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 6100 HX6877/34 Set cu 2 Periuţe de dinţi electrice

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 6100 HX6877/34 Set cu 2 Periuţe de dinţi electrice

Vinga

02/10/2023

România

Parte a unei promoții

Cumpărător verificat

Sunt foarte multumit de aceasta achizitie

Am aflat de periuta de la sotia mea, care a cumparat-o la sfatul unor prieteni. In acest caz avand informatii de la "prima mana" am hotarat sa achizitionez si eu una similara. Desi nu o folosesc decat de putin timp, pana acum sunt foarte multumit dar si... nemultumit ca am aflat de ea atat de tarziu. Inca nu i-am descoperit chiar toate "talentele" dar ma straduiesc in directia asta. Oricum mi-a transformat rutina periajului zilnic cu o periuta "clasica" intr-un moment mult mai placut si cu beneficii certe. Oricum eu nu as fi reusit intro luna sa "perii" atat cat face ea o singura data. Totul la ea este conceput pt optimizarea acestui obicei. O folosesc de doua saptamani, de doua ori pe zi (atatea "mese" consum) si bateria este inca vioaie. Dantura mea s-a acomodat repede cu "oferta" ei si acum dupa fiecare periaj dintii mei stralucesc din ce in ce mai vioi. Sunt foarte multumit de achizitie, desi ca pensionar achizitia ei a fost un mic efort, dar acum am ajuns la concluzia ca a meritat din plin. O recomand tuturor, atat celor care au cat si celor care nu au "probleme" cu dantura

Avantaje

Avantajele si randamentul ei sunt peste tot ce am folosit pana acum

Dezavantaje

Pana acum nu am constatat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Periuţă de dinţi sonică electrică

Ancutz

12/07/2023

România

Parte a unei promoții

Produsul este foarte ok

Un produs eficient, care curata foarte bine și de care suntem multumiti...îl folosim cu drag

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 6100 HX6877/28 Periuţă de dinţi sonică electrică

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Referințe

  1. Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală