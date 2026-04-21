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  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.
  • Dinţi mai albi. În mod delicat.

Producție oprită

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Periuţă de dinţi sonică electrică

HX6848/92

4.7
| (779) Recenzii | 96% recomandă acest produs
Dinţi mai albi. În mod delicat.
Simte diferenţa unei curăţări delicate cu senzorul nostru de presiune, totodată albindu-ţi dinţii în doar o săptămână.
Vezi toate beneficiile

Dinţi mai albi în doar o săptămână.

Dinţi mai albi. În mod delicat.

  • Senzor de presiune integrat

  • 1 mod de curăţare

  • 1 funcţie BrushSync

Albeşte dinţii în numai o săptămână

Albeşte dinţii în numai o săptămână

Ataşează capul de periere W2 Optimal White pentru a elimina petele de suprafaţă şi a dezvălui un zâmbet mai alb. Cu perii săi centrali deşi pentru eliminarea petelor, s-a demonstrat clinic că albeşte dinţii în numai o săptămână.

Îmbunătăţeşte sănătate gingivală în numai 2 săptămâni

Îmbunătăţeşte sănătate gingivală în numai 2 săptămâni

Capul de periere i InterCare dispune de peri deşi, foarte lungi şi de înaltă calitate pentru a îndepărta placa bacteriană din zonele interdentare greu accesibile. S-a dovedit clinic că reduce sângerarea şi inflamarea gingiilor în doar două săptămâni.

Un semnal discret pentru un periaj fără presiune

Un semnal discret pentru un periaj fără presiune

Pacienţii pot să nu observe că îşi periază dinţii prea intens, dar periuţa lor de dinţi nu va trece asta cu vederea. Dacă pacienţii încep să aplice presiune pe gingii, periuţa de dinţi va emite un sunet intermitent pentru a le aminti să reducă presiunea.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

779

Recenzii

96%

recomandă acest produs

21/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

Excelentă!

Nu am nici o obiecție! Am avut altă periuța de la alt brand , rotativă dar este nimic pe lângă aceasta sonica! Asta chiar CURATĂ! Simți ca intr adevăr ÎȚI CURĂȚĂ BINEEEEE DINȚII!!!!! Genială ! Nota 20!!!!

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Periuţă de dinţi sonică electrică

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Periuţă de dinţi sonică electrică

09/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Foarte bun.

Am mai avut o periuta sonicare si am fost multumit de ea.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Periuţă de dinţi sonică electrică

01/08/2025

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Cumpărat pentru soție,care este încântată de produs.

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Periuţă de dinţi sonică electrică

Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Periuţă de dinţi sonică electrică

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Referințe

  1. Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală