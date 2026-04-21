Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Senzor de presiune integrat
1 mod de curăţare
1 funcţie BrushSync
Ataşează capul de periere W2 Optimal White pentru a elimina petele de suprafaţă şi a dezvălui un zâmbet mai alb. Cu perii săi centrali deşi pentru eliminarea petelor, s-a demonstrat clinic că albeşte dinţii în numai o săptămână.
Capul de periere i InterCare dispune de peri deşi, foarte lungi şi de înaltă calitate pentru a îndepărta placa bacteriană din zonele interdentare greu accesibile. S-a dovedit clinic că reduce sângerarea şi inflamarea gingiilor în doar două săptămâni.
Pacienţii pot să nu observe că îşi periază dinţii prea intens, dar periuţa lor de dinţi nu va trece asta cu vederea. Dacă pacienţii încep să aplice presiune pe gingii, periuţa de dinţi va emite un sunet intermitent pentru a le aminti să reducă presiunea.
4.7
din 5
779
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Crissyy
21/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelentă!
Nu am nici o obiecție! Am avut altă periuța de la alt brand , rotativă dar este nimic pe lângă aceasta sonica! Asta chiar CURATĂ! Simți ca intr adevăr ÎȚI CURĂȚĂ BINEEEEE DINȚII!!!!! Genială ! Nota 20!!!!
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Periuţă de dinţi sonică electrică
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Periuţă de dinţi sonică electrică
Zoliasi
09/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte bun.
Am mai avut o periuta sonicare si am fost multumit de ea.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Periuţă de dinţi sonică electrică
Brahutz
01/08/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Cumpărat pentru soție,care este încântată de produs.
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Periuţă de dinţi sonică electrică
Acest review a fost făcut pentru ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Periuţă de dinţi sonică electrică
Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală